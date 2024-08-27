Yetkilerle donatıldı ama işlem yapmadı!

İstanbul Boğazı’nın en değerli noktalarından Üsküdar’daki Vaniköy sırtlarında ağaçların kesilerek villa yapılması büyük tepki çekti. Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğunda bulunan Boğaziçi İmar Müdürlüğü kontrolündeki arazide yaşanan bu skandal, Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün oldukça geniş yetkilerini yeniden gündeme getirdi. Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün Rus milyarder Boris Borisenko’ya ait olduğu öğrenilen kaçak inşaatı durdurma, mühürleme, yıkma, yetkisi bulunuyor. Elçin Karaoğlu





DOĞRUDAN BAŞKANA BAĞLI

İBB bünyesinde bulunan müdürlükler genel sekretere bağlı olarak hizmet verirken, belediye başkanları yetkisine sahip Boğaziçi İmar Müdürlüğü diğer müdürlükten ayrı olarak, İBB başkanına bağlı olarak çalışıyor.

Çok hassas bir bölge olan Boğaziçi sınırlarında her türlü tamir ve tadilat için bile özel izin gerekiyor. Dolayısıyla çalışma izni verilen bir inşaat alanında sık sık denetimler yapılması, izin verilen alanların dışında yapılara kesinlikle izin vermemesi gerekiyor.

YANLIŞ BİLGİ VERDİ

Ancak Vaniköy’deki kaçak inşaat için bu süreçlerin hepsi görmezden gelindi. Vaniköy’de bulunan villanın çevresinde inşaat çalışması yapıldığı bilgisi üzerine medya ve yetkililer olay yerine gelerek, bilgi almaya çalıştı.

İBB 16 Ağustos’ta buranın mühürlendiği ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Ancak, ne bir mühür ne de belirtilen günde bir suç duyurusu yapılmadığı ortaya çıktı. Özel yetkilerle donatılan İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’nun suç duyurusunu zamanında yapmadığı belirlendi. Karaoğlu görevi ihmalden şüpheli duruma düştü. Karaoğlu’nun Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığını yaptığı Beylikdüzü’den Boğaziçi imar Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi.







