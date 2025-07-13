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Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandı

Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandı

04:0013/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
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Yiğit Bulut
Yiğit Bulut

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandı.

53 yaşında vefat eden Bulut için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak, Büyükelçi Egemen Bağış gibi pek çok isim katıldı. Camide, Bulut'un eşi Burcu Bulut, babası Mustafa Bulut ve annesi Nursel Bulut taziyeleri kabul etti. Sevenleri, Yiğit Bulut'un tabutunun başında dua etti. Bulut'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.



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