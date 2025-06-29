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Yıkamaya gönderilecek halıları atıldı zannedip götürdü

Yıkamaya gönderilecek halıları atıldı zannedip götürdü

09:1629/06/2025, Pazar
IHA
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Yoldan geçen kadının halıyı atıldı zannederek aldığı görüntüler kameraya yansıdı.
Yoldan geçen kadının halıyı atıldı zannederek aldığı görüntüler kameraya yansıdı.

Elazığ'da bir kadın, yıkamaya gönderilmek üzere kapı önüne konan halılardan bir tanesi alarak gitti. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Rızaiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş yıkamaya göndermek için halıları evinden çıkararak binanın yanına koydu. Kalan diğer halıları almak için eve çıkan şahıs, geri aşağı indiğinden halılardan bir tanesinin eksik olduğunu gördü. Bunun üzerine güvenlik kamerasına bakan şahıs, halının yoldan geçen bir kadın tarafından atıldı zannedilerek alındığını ve götürüldüğünü gördü.








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