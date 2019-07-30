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KONYA

Konya'da Suriye uyruklu Ali El Arid yılanı öldürmek isterken hamile eşini öldürdü

Yılanı vurmak isterken hamile eşini öldürdü

Konya'da çiftlikte kurduğu kapana gelen yılanı öldürmek için eline aldığı tüfeğin ateş alması sonucu 6,5 aylık hamile eşini öldüren kişi polisler tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Ali El Arid
Ali El Arid

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iddiaya göre Suriye uyruklu Ali El Arid (28), çalıştığı çiftlikte yılanı öldürmek isterken tüfeğin kazara ateş almasıyla 6,5 aylık hamile eşi Zeynep El Arid'i (21) vurdu. Yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SAÇMALAR HAMİLE EŞİNE İSABET ETTİ

Olay, sabah saatlerinde Kesecik Mahallesi Kırbaçlar mevkiinde bir çiftlikte meydana geldi. Ali El Arid, ailesiyle birlikte yaklaşık 10 gün önce Hacı Murat K.’yi (28) ait çiftlikte çalışmaya başladı. Arid, bugün sabah saatlerinde bahçede kurdukları kapana yılanın sıkıştığını fark etti.

Yılanı vurmak için eve girip duvarda asılı olan av tüfeğini alan Arid, iddiaya göre yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfeğin ateş almasıyla çıkan saçmalar 6,5 aylık hamile eşi Zeynep El Arid'e isabet etti.

2 çocuk annesi Zeynep El Arid, kanlar içinde yere yığıldı. Ali El Arid, eşini otomobille Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Zeynep El Arid, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ali El Arid, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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