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Yıldırım çarpan ağacın altındaki 76 koyun telef oldu

Amasya'da etkili olan sağanakta, 3 çobanın ağaç altında topladığı sürüdeki 76 koyun yıldırım düşmesi sonucu öldü. Yıldırımdan etkilenerek hastaneye kaldırılan çoban Mehmet Kürkçü'nün durumunun iyi olduğu bildirildi.

09:34 - 6/07/2024 Cumartesi
DHA
Amasya 76 koyun telef oldu
Amasya 76 koyun telef oldu
Amasya
'da etkili olan sağanakta, 3 çobanın ağaç altında topladığı sürüdeki 76 koyun yıldırım düşmesi sonucu öldü. Yıldırımdan etkilenerek hastaneye kaldırılan çoban Mehmet Kürkçü'nün (25) durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay, Akdağ'ın eteklerindeki Kışlacık köyü Kuzoluk mevkiinde meydana geldi. Arazide koyun otlatan çobanlar Sefer (20), Recep (60) ve Mehmet Kürkçü, sağanak bastırınca koyunlarını yağmurdan korumak için ağaç altında topladı.



Ancak bu sırada yıldırımın düştü ve sürüdeki 76 koyun öldü. Mehmet Kürkçü yıldırımdan etkilendi. İhbarla, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet Kürkçü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Tedaviye alınan Kürkçü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.






#Amasya
#koyun
#yıldırım
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