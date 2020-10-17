​Yıldırım’a soruşturma açılsın: Anayasa Mahkemesi gereğini yapmalı

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım’ın, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Enis Berberoğlu için verdiği ‘yeniden yargılamaya gerek yok’ kararının ardından yaptığı “Işıklar yanıyor” paylaşmına yönelik tepkiler dinmedi. Darbe iması olarak yorumlanan söz konusu paylaşımı silen ve daha sonra özür dileyen Yıldırım için istifa çağrıları yapıldı.

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BAZI ÜYELER İNCELEME İSTEDİ

AYM’nin, yerel mahkemenin Berberoğlu kararının ardından çarşamba günü gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda, Yıldırım’ın tepkilere yol açan paylaşımı da konuşuldu. Bazı üyeler, söz konusu paylaşımın AYM’ye zarar verdiğini belirterek, Yıldırım için inceleme istedi. Ancak bu talep kabul görmedi.

YENİ KARAR ÇIKABİLİR

Tüm bu tartışmalar devam ederken, AYM üyesi Yıldırım’ın darbe çağrışımı yapan mesajının, üyeliğin vakar ve şerefi ile bağdaşmadığı, bu nedenle de hakkında disiplin soruşturması yapılması gerektiği belirtiliyor. Çarşamba günü yapılan toplantıda herhangi bir inceleme kararı çıkmamasının konunun kapandığı anlamına gelmediği, başka bir toplantıda bu yönde bir karar alınabileceği de ifade ediliyor.

GENEL KURUL KARARI ŞART

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’a göre, bir üye hakkında soruşturma açılması için Genel Kurul kararı gerekiyor. Başkan gereken hallerde, disiplin incelemesini Genel Kurul’a götürmeden önce üyelerden birine ön inceleme de yaptırabiliyor.

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EYLEMİNE UYAN CEZA ALABİLİR

Yapılacak disiplin soruşturması neticesinde Genel Kurul, disiplin suçunu sabit görürse Yıldırım’a, eylemine uyan bir disiplin cezası verebilecek. Kanunun 19. maddesinde, eylemin niteliğine göre uyarma, kınama ya da üyelikten çekilmeye davet edilme cezalarından birine karar verileceği hüküm altına alınıyor. Kanuna göre, üyelikten çekilmeye davet edilme cezasına karar verilebilmesi için Genel Kurul’un üçte iki oy çokluğu gerekiyor.

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‘Dur’ denmeli

Bülent Turan

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise AYM’nin, “Şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar AYM’nin kurumsal görüşünü yansıtmaz” şeklindeki açıklamasına dikkat çekerek, bu ifadenin tek başına yeterli olmadığını belirtti. Turan, “GATA’nın başhekim yardımcısı, açıklamalarından sonra görevinden uzaklaştırılmadı mı? Bakanlık ‘kişinin şahsi görüşü, bizi bağlamaz’ diye bir ifade kullanabilir mi?” diye konuştu. AYM’nin yaptığı olağanüstü toplantının ardından hala bir açıklama yapılmadığını kaydeden Turan, “AYM 83 milyon aziz milletimize karşı sorumludur. Bu yakışıksız ve üslupsuz tarza önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri ‘dur’ demeli, gerekli adımı atmalıdır. Kaldı ki, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun bu işlenen fiilden dolayı soruşturma açılmasını, Başkan’ın ön inceleme yaptırmasını veya disiplin soruşturması yapılmasını öngörüyor” ifadelerini kullandı.

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AYM’ye çok zarar verir

Ali Özkaya

AK Parti ve MHP’nin hukukçu milletvekilleri de Yıldırım hakkında AYM’nin disiplin mekanizmasını çalıştırması gerektiğine işaret etti. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, istifa çağrısı yaptığı Yıldırım hakkında, soruşturmanın da mutlaka açılması gerektiğini belirtti. Özkaya, “Hukuk devletinin teminatı olan AYM üyesinin geçmişte yaşanan darbelerin ana cümlesini doğrudan akla getirecek şekliyle beyanda bulunması son derece yanlıştır. Darbe çağrıştıran tweeti atmasının mahkeme üyeliği vakar ve şerefi ile bağdaşmaz. AYM Genel Kurulu her hal ve şartta bunu incelemeli ve bu incelemenin sonucuna göre de bir karar vermesi gerekir. Aksi, tartışmaları sonlandırmaz ve AYM’ye çok zarar verir” dedi.

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Yapılması gereken kanunda yazıyor!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da Yıldırım’ın istifa etmesi gerektiğini vurguladı. Yıldız, “Bu üyenin ışık yakması, söndürmesi meselesi tamamen Türk milletinin vicdanında, hafızasında çok kötü çağrışımlar yaptı, yapmaya da devam ediyor. ‘Üzgünüm, pişmanım, keşke bunu atmasaydım’ denecek bir tweet değil bu. Bence disiplin soruşturmasından ziyade AYM’nin bundan sonraki alacağı kararlarının daha fazla tartışılmaması için kendiliğinden istifasını verip bir iyilik yapması gerekir. İstifa etmemesi durumunda ise Anayasa Kuruluş Kanunu ve disiplin yönetmeliği belli. Üyelerinin görev dolayısıyla bir suç işlemesi halinde yapılacaklar yazılı tek tek. Belki önümüzdeki günlerde bu mekanizma çalıştırılabilir. AYM’nin bazı kararları zaten tartışılıyor. Eğer gereği yapılmazsa daha çok tartışılır hale gelecek” dedi.