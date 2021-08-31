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YEREL GÜNDEM

Yıldırım’da ‘Bir Dil Bir Hayat’

Çocuklara ve gençlere yönelik sosyal projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, şimdi de ‘ücretsiz a1 seviyeli Almanca kursu’ vermeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldırım’da ‘Bir Dil Bir Hayat’
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz

İlçeye kazandırdığı kütüphaneler ve çalışma salonlarının yanı sıra; kurslar, online deneme sınavları ve motivasyon seminerleri ile adından söz ettiren Yıldırım Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yıldırım Belediyesi, Oxford As Academy Uluslararası Dil Okulları işbirliği ile Yıldırımlı vatandaşlara ücretsiz A1 seviyeli ‘Almanca Dil Eğitimi’ hizmeti sunuyor. 12 yaş ve üzerini kapsayan ücretsiz eğitimler haftada bir gün olmak üzere toplamda 2 saat sürecek. Online eğitim süresince öğretmenlerin takip etmek zorunda olduğu dil kitapçığı öğrencilere e-mail yoluyla ulaştırılacak. Toplamda 4 hafta sürecek Almanca kurslarında pratik konuşmaya ağırlık verilerek, dil öğrenme sistemi gösterilecek. 4 hafta sonunda yüzde 80 devamlılık sağlayan kursiyerler, Oxford As Academy Uluslararası Dil Okulları Almanca A1 belgelerini almaya hak kazanacaklar. Eğitimlere başvuru ise, ‘KatılıyorumYıldırım’ yazıp 0552 8200814 no'lu telefondan WhatsApp ile irtibata geçilerek yapılabilecek.

“ÖĞRENMEK İÇİN BİR ADIM ATIN”

‘Bir dil, bir hayattır’ diyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yabancı dilin önemine değindi. Başkan Yılmaz, “Yaptığımız bütün işlerde olduğu gibi bu projeyle de vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurmaya dikkat ediyoruz. Kendisini bir adım öteye taşımayı amaçlayan hemşehrilerimiz için Almanca eğitimlerini hazırladık. Katılımcılarımızın bu eğitimlerden azami derecede faydalanmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Gençlere seslenmeyi de ihmal etmeyen Başkan Yılmaz, “Dünyanın hemen her yerinde konuşulan Almanca dili, bireylerin mesleki ve kişisel hedefleri için oldukça gereklidir. Sizler Almanca bilerek hayatınızda birçok kapıyı aralayabilirsiniz. Size katacağı tüm fayda ve imkânlar için bu dili öğrenmek için bir adım atın” ifadelerini kullandı.

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