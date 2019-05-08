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POLİTİKA

Yine şantaj

İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından CHP’liler YSK’ya hakaret yarışına girerken Batı basınında da skandal ifadeler dikkat çekiyor. Seçimlerin iptal edilmesini ‘ölüm’ olarak niteleyerek provokasyon yapan Batı medyası ‘ekonomi’ üzerinden tehditler savurdu.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
ABD merkezli Bloomberg gazetesi
ABD merkezli Bloomberg gazetesi

ABD merkezli Bloomberg, “Türkiye’de seçim kararı Lira’nın bunalımını uzatacak” başlığı attı. Seçim iptalini duyuran Financial Times ise haberinin spotunda, “Erdoğan’ın rakibini deviren karar Lira’nın değerini yüzde 2 azalttı” dedi.

YSK kararına geniş yer ayıran Wall Street Journal ise şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de muhalefetin kazandığı İstanbul seçimleri iptal edildi. Ekonomistler seçimin tekrarlanması kararının hükümetin ekonomiyi düzeltme sürecine zarar vereceğini ve dalgalanmaları artıracağını söylüyor.”

EN ÇOK ALMANYA RAHATSIZ

Seçimlerin yenilenmesi kararından rahatsız olan ülkelerin başında gelen Almanya’da ise devlet medyası Deutsche Welle (DW), YSK kararını, jet hızıyla yayınladığı bir makaleyle kötüledi. DW Türkiye masası şefi Erkan Arıkan’ın yazdığı yazıda “Seçimlerin yenilenmesi demokrasi için ölüm haberi” başlığı kullanıldı.

CHP’nin iddialarıyla aynı ifadeler taşımasıyla dikkat çeken makalede, “Türkiye seçim kurulu Cumhurbaşkanlığı baskısı altında karar verdi: İstanbul’da seçimler Erdoğan’ın yandaşlarının denetiminde yenilenecek. Türk demokrasisi öldü” denildi.

PİRİ FIRSATI KAÇIRMADI

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye düşmanlığıyla bilinen raportörü Kati Piri, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı: “Erdoğan yenilgiyi kabul etmiyor ve halkın iradesine karşı çıkıyor. AKP İstanbul seçimlerini yenilemesi için YSK’ye baskı yaptı. Bu, Türkiye’de seçimler yoluyla iktidarın demokratik değişiminin güvenilirliğinin sonu demek.”

  • Almanya İmamoğlu’nun arkasında
  • Alman politikacıların gündemi de İstanbul seçim kararıydı. YSK kararının yıkıcı bir sinyal olduğunu savunan Alman Yeşiller partili Federal Meclis Başkanvekili Claudia Roth, “Seçim Kurulu’nun kararı tepeden yapılan son derece güçlü baskının sonucudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisi AKP’nin mahalli seçimlerden sonra demokratik değişim umut edenlerin hepsine kötü bir ders vermek istediği görülüyor” dedi. Alman Sol Parti lideri Katja Kipping ise Twitter’da “Erdoğan seçim sonuçları ona uymadığı için İstanbul’da seçimleri yeniliyor. Federal hükümet seçilmiş Belediye Başkanı İmamoğlu’nu desteklemeli” ifadelerini paylaştı.
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