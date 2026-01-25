YPG'li teröristlere destek için saçını örmüştü: Hemşireye soruşturma başlatıldı

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/SDG’ye yönelik operasyonlarının sahada ilerleme kaydetmesiyle, örgüt unsurları kontrol ettikleri bazı bölgelerden çekilmek zorunda kaldı. Bu durum, terör örgütüne yakın grupları rahatsız etti.

Yaşanan son gelişmelerin ardından sosyal medyada, terör unsurlarına destek amacıyla “saç örme” adı altında bir kampanya başlatıldı. Kısa sürede yayılan provokatif paylaşımlara, bazı devlet hastanelerinde görevli hemşirelerin de katıldığı ortaya çıktı.

Son olarak Kocaeli'de bir sağlık personeli, başlatılan akıma dahil oldu.

Sağlık personeli, saçlarını ördüğü videoyu sosyal medyada paylaştı.

İl Sağlık Müdürlüğü: Konunun takipçisiyiz

Görüntülerle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan bir personelin "Devlet Memurları Kanunu" ve "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı hareket ettiğinin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, personel hakkında gerekli adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı vurgulanarak, "Konu yakından takip edilmektedir" ifadesine yer verildi.











