|
Gündem

YSK 22.36’da ilan etti

YSK Başkanı Ahmet Yener, saat 22.36’da sandıkların %99,3’ünün açıldığını, kalan oyların sonucu değiştirmeyeceğini belirterek, Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
04:00 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, ikinci tur cumhurbaşkanı geçici seçim sonuçları için saat 22.36’da kameraların karşısına geçti.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, ikinci tur cumhurbaşkanı geçici seçim sonuçları için saat 22.36’da kameraların karşısına geçti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, ikinci tur cumhurbaşkanı geçici seçim sonuçları için saat 22.36’da kameraların karşısına geçti. Yurt içindeki 192 bin 214 sandıktan 191 bin 758’inin açıldığını söyleyen Yener, yurt içinde sandık açılma oranının yüzde 99,32 olduğunu belirterek, “Yurt içinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51,91, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,09 oranında oy almıştır” dedi. Yurt dışındaki 5 bin 657 sandıktan 4 bin 986’sının açıldığını aktaran YSK Başkanı Yener, buradaki sandık açılma oranının ise yüzde 88,14 olduğunu ifade etti. Yener, Erdoğan’ın yurt dışındaki oyların yüzde 59,80’ini, Kılıçdaroğlu’nun ise yüzde 40,20’sini aldığını dile getirdi. Yurt içi ve yurt dışındaki sandıkların yüzde 99,43’ünün açıldığını belirten Yener, şu bilgileri verdi: “Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52.14, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 47.86 oy aldığı görülmüştür. Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 513 bin 587, Kemal Kılıçdaroğlu 25 milyon 260 bin 109 oy aldı. Her iki aday arasında an itibariyle 2 milyon 253 bin 478 fark var. Sisteme girilmeyen 809 bin 20 oyun tamamının cumhurbaşkanı adaylarının herhangi birisine verilmesi halinde dahi sonuçların değişmeyeceği görülmüş ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür.”




#YSK
#Seçim
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Zonguldak Zonguldak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları