YSK 22.36’da ilan etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, ikinci tur cumhurbaşkanı geçici seçim sonuçları için saat 22.36’da kameraların karşısına geçti. Yurt içindeki 192 bin 214 sandıktan 191 bin 758’inin açıldığını söyleyen Yener, yurt içinde sandık açılma oranının yüzde 99,32 olduğunu belirterek, “Yurt içinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51,91, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,09 oranında oy almıştır” dedi. Yurt dışındaki 5 bin 657 sandıktan 4 bin 986’sının açıldığını aktaran YSK Başkanı Yener, buradaki sandık açılma oranının ise yüzde 88,14 olduğunu ifade etti. Yener, Erdoğan’ın yurt dışındaki oyların yüzde 59,80’ini, Kılıçdaroğlu’nun ise yüzde 40,20’sini aldığını dile getirdi. Yurt içi ve yurt dışındaki sandıkların yüzde 99,43’ünün açıldığını belirten Yener, şu bilgileri verdi: “Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52.14, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 47.86 oy aldığı görülmüştür. Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 513 bin 587, Kemal Kılıçdaroğlu 25 milyon 260 bin 109 oy aldı. Her iki aday arasında an itibariyle 2 milyon 253 bin 478 fark var. Sisteme girilmeyen 809 bin 20 oyun tamamının cumhurbaşkanı adaylarının herhangi birisine verilmesi halinde dahi sonuçların değişmeyeceği görülmüş ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür.”