Yücel Arzen'den Türkiye Yüzyılı'nın ilk konserine davet: Mazlumların hürriyet şarkılarını söyleyelim

Şehitlerimizin acısını yaşayan, Filistinli mazlumlar için tek yürek olan Türkiye'nin dayanışma ruhu bugün İstanbul'da bir kez daha kendisini gösterdi.
İstanbul'da yüz binlerce vatandaş, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerimiz, İsrail zulmüne uğrayan Filistin'e destek ve teröre lanet için Galata Köprüsü'nde buluştu.
Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Eminönü Yeni camilerinde sabah namazında buluşan yüz binlerce kişi Galata Köprüsü’ne yürüdü.
Büyük yürüyüşle İstanbul'dan tüm dünyaya güçlü bir mesaj verilerek hem PKK terörü hem de İsrail zulmü lanetlendi.
Yücel Arzen'den konsere davet: Mazlumların hürriyet şarkılarını söyleyelim
Yüz binlerce vatandaşın tek yürek olduğu buluşma sonrası sanatçı Yücel Arzen'den anlamlı bir çağrı geldi.
Arzen, sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulunarak, Galata Köprüsü'ndeki tarihi buluşmaya katılan tüm vatandaşları Türkiye Yüzyılı'nın ilk konserine davet etti.
2 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak konser için, "Bir çılgınlık yapıp bugün Galata Köprüsü‘nde toplanan herkesi davet ediyorum." diyen Arzen, "Sesi daha önce duyulmamış mazlumların hürriyet şarkılarını söyleyelim." ifadelerini kullandı.