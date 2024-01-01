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Yücel Arzen'den Türkiye Yüzyılı'nın ilk konserine davet: Mazlumların hürriyet şarkılarını söyleyelim

Sanatçı Yücel Arzen, Galata Köprüsü'nde tarihi buluşmaya katılanları Türkiye Yüzyılı'nın ilk konserine davet etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arzen, konserin 2 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleneceğini belirterek, "Sesi daha önce duyulmamış mazlumların hürriyet şarkılarını söyleyelim." dedi.

Semih Bozkuş
18:17 - 1/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:19 - 1/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Yücel Arzen, vatandaşları Türkiye Yüzyılı'nın ilk konserine davet etti.
Yücel Arzen, vatandaşları Türkiye Yüzyılı'nın ilk konserine davet etti.

Şehitlerimizin acısını yaşayan, Filistinli mazlumlar için tek yürek olan Türkiye'nin dayanışma ruhu bugün İstanbul'da bir kez daha kendisini gösterdi.

İstanbul'da yüz binlerce vatandaş, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerimiz, İsrail zulmüne uğrayan Filistin'e destek ve teröre lanet için Galata Köprüsü'nde buluştu.

Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Eminönü Yeni camilerinde sabah namazında buluşan yüz binlerce kişi Galata Köprüsü’ne yürüdü.

Büyük yürüyüşle İstanbul'dan tüm dünyaya güçlü bir mesaj verilerek hem PKK terörü hem de İsrail zulmü lanetlendi.

Yücel Arzen'den konsere davet: Mazlumların hürriyet şarkılarını söyleyelim

Yüz binlerce vatandaşın tek yürek olduğu buluşma sonrası sanatçı Yücel Arzen'den anlamlı bir çağrı geldi.

Arzen, sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulunarak, Galata Köprüsü'ndeki tarihi buluşmaya katılan tüm vatandaşları Türkiye Yüzyılı'nın ilk konserine davet etti.

2 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak konser için, "Bir çılgınlık yapıp bugün Galata Köprüsü‘nde toplanan herkesi davet ediyorum." diyen Arzen, "Sesi daha önce duyulmamış mazlumların hürriyet şarkılarını söyleyelim." ifadelerini kullandı.



Ersin Çelik'ten Gazze yürüyüşünde önemli mesajlar: Şehitlerimizin acısıyla Filistin'den de vazgeçmeyeceğiz terörle mücadeleden de
Ersin Çelik'ten Gazze yürüyüşünde önemli mesajlar: Şehitlerimizin acısıyla Filistin'den de vazgeçmeyeceğiz terörle mücadeleden de

Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, TVNET ekranlarında; 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' mitinginde konuştu. Çelik, "Galata Köprüsü'ndeki kalabalık İslam dünyasının ve İstanbul'un fotoğrafıdır. Bu bir kültür inşa etmektir. Katılımcılar arasında genç oranı oldukça fazla, çocuğunu konfor alanından çıkarırsan direnişi başlatırsın. Buradan dünyaya bir mesaj verdik; Siz yeni yılınızı kutladınız tatildesiniz fakat biz tatilde değil tetikteyiz" dedi. Gazze'yi bombalayanlarla PKK'yı besleyenlerin aynı olduğunu bir kez daha hatırlatan Çelik, "80 gündür inşa edemedikleri fitneyi iç kavgaya dönüştürmek için evlatlarımızı şehit ettiler. Şehitlerimizin acısıyla Filistin'den de vazgeçmeyeceğiz terörle mücadeleden de" ifadelerini kullandı.


#Yücel Arzen
#Galata Köprüsü
#Tarihi Buluşma
#Türkiye Yüzyılı
#Konser
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