Yücel Arzen'den Türkiye Yüzyılı'nın ilk konserine davet: Mazlumların hürriyet şarkılarını söyleyelim

TÜM TÜRKİYE TEK YÜREK: İstanbul, yeni yılın ilk gününde, tarihin en büyük buluşmalarından birine sahne oldu. 308 sivil toplum kuruluşu, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerimiz, İsrail zulmüne uğrayan Filistin'e destek ve teröre lanet için tek yürek oldu. Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Eminönü Yeni camilerinde sabah namazında buluşan yüz binlerce kişi Galata Köprüsü’ne yürüdü. Büyük yürüyüşle İstanbul'dan tüm dünyaya güçlü bir mesaj verilerek hem PKK terörü hem de İsrail zulmü lanetlendi.