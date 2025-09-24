Yüksek Seçim Kurulu kararını açıkladı: CHP İstanbul İl Kongresi devam edecek mi?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle bugün gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını talep etmişti.





Yüksek Seçim Kurulu, mahkeme kararını görüşmek üzere saat 13.30'da toplandı. Olağanüstü toplantı sonrası kararı açıklayan YSK Başkanı Yener; "Başlamış olan kongre sürecinin durdurulması mümkün değildir. İstanbul Olağanüstü Kongresinin devamına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Mahkemeden CHP İstanbul Kongresi için durdurma kararı

Mahkeme, 02 Eylül 2025 tarihli kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden geçici olarak uzaklaştırıldığını, yerine geçici yönetim atandığını ve üst kurul-kurultay delegelerinin de görevden uzaklaştırıldığını hatırlatarak, yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme yazısında, İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na, kararın gereğinin yerine getirilmesi için bilgi ve gereği istendi.





24 Eylül 2025 tarihli mahkeme yazısında, "Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir." denildi.





Davacı Özlem Erkan ile Kamu Hukuku C. Başsavcılığı tarafından açılan dava; CHP Genel Merkezi, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve bazı partililerin taraf olduğu "Genel Kurul kararlarının iptali" talebi üzerine sürüyor.



