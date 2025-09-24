Yeni Şafak
Mahkemenin durdurma kararı sonrası CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik

Lokman Özdemir
12:4324/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
Heyet CHP İl Kongresi'nin yapılacağı salonda.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına karar vermişti. CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ni yapacağı salona mahkemenin durdurma kararını tebliğ için heyet gitti.

Mahkeme, CHP İstanbul İl Kongresi ve ilçe kongreleri seçimlerinin, İstanbul İl Yönetimi’nin geçici olarak görevden uzaklaştırılması ve üst kurul delegelerinin de görevden alınması kararına aykırı olacağı gerekçesiyle durdurulmasına hükmetti.


Bu kapsamda CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ni yapacağı salona mahkemenin durdurma kararını tebliğ için heyet gitti.


YSK toplanıyor


Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun saat 13.30'da CHP İstanbul Kongresi'ni görüşmek için toplanacağı öğrenildi.



Ne olmuştu?


İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi , 02 Eylül 2025 tarihli kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden geçici olarak uzaklaştırıldığını, yerine geçici yönetim atandığını ve üst kurul-kurultay delegelerinin de görevden uzaklaştırıldığını hatırlatarak, yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının durdurulmasına hükmetti.


Mahkeme yazısında, İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na, kararın gereğinin yerine getirilmesi için bilgi ve gereği istendi.


Kongrenin durdurulması istendi


24 Eylül 2025 tarihli mahkeme yazısında, "Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir." denildi.



