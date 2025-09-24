Hamas: İspanya’nın ambargosu Netanyahu’ya baskıda önemli adım

"Soykırım ve etnik temizlik suçunun sürmesini engellemek, haklı davamıza destek olmak ve halkımızın kendi kaderini tayin hakkını kullanarak başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurmasını sağlamak için İsrail, hukuken, siyaseten ve ekonomik olarak izole edilmeli; tüm alanlarda boykot edilmelidir."