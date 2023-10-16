Yunanistan ile ilk randevu

Ege’de normalleşme yolunda bugün önemli bir randevu var. Türkiye-Yunanistan arasında Ortak Eylem Planı Toplantısı ve Siyasi İstişareler bugün ve yarın Atina’da yapılacak. Pozitif diyalog kapsamında yapılacak görüşmelerde Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragogiannis başkanlığındaki heyetler buluşacak. Görüşmelerde ikili ticari, ekonomi, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık, çevre ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı’ndaki süreç masada olacak. 22 Mart’ta Ankara’da yapılan son toplantıdan bu yana kaydedilen ilerlemenin gözden geçirilmesi ve sürece dahil edilebilecek yeni iş birliği sahalarının görüşülmesi bekleniyor.