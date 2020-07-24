Yurt dışına çıkışı yasak: HDP'nin tecavüzcü milletvekili Çeiik'e ilişkin yeni gelişme

Müşteki D.K., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunarak, Tuma Çelik’in yurt dışına kaçacağı şeklinde duyum aldığını bildirdi. İhbar dilekçesinde, Çelik’in İsveç’e gideceğini belirten D.K., yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca söz konusu ihbar üzerine Çelik hakkında yeni bir soruşturma dosyası açıldı. Ayrıca Başsavcılık, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden kaçma şüphesi nedeniyle şüpheli Çelik’e yurt dışına çıkış yasağı konulmasını istedi. Talebi değerlendiren mahkeme, Çelik hakkında dün yurt dışı çıkış yasağı kararı verdi. “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan hazırlanan fezlekeye göre, müşteki D.K., Tuma Çelik’in, “Eğer bu durum duyulursa ben vekilim, benim dokunulmazlığım var, olmadı siyasi hayatım biter, giderim Avrupa’da yaşarım, yöre halkı benim için erkektir bir zamparalık yaptı, derler. Ama sen, eşin ve çocukların insan içine çıkamazsınız” sözleriyle kendisini tehdit ettiğini belirtmişti.

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