Yüz yüze eğitimin ardından hayata geçti: Öğrenci, öğretmen ve velilere psikososyal eğitim desteği

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak 256 rehberlik ve araştırma merkezinde (RAM) görev yapan tüm idareci, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara "Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumunu Desteklemek" konulu eğitim verildi ve okullar açıldığında öğrencilere uygulanacak "Salgın Hastalık Psiko-Eğitim Programları" ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin ardından RAM aracılığıyla ilk aşamada tüm okullarda görev yapan 35 bin 950 rehber öğretmen ve psikolojik danışmana eğitim verildi.

İkinci aşamada ise geçen ay 796 bin 950 öğretmen, rehberlik ve araştırma merkezleri ve psikolojik danışma ve rehberlik servislerinde görev yapan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlardan "Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumunu Desteklemek" konulu eğitim aldı.

REKLAM

Okulların yüz yüze eğitime açılmasından itibaren iki haftalık süre içerisinde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların koordinesinde sınıf ve şube rehber öğretmenleri aracılığı ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar 10 milyon 399 bin 272 öğrenciye "Salgın Hastalık Psiko-Eğitim Programı" uygulandı.

MEB bu süreçte velilere yönelik eğitimlere de ağırlık verdi. Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığı ile 2 milyon 316 bin 521 veliye salgın hastalık programı kapsamında eğitim gerçekleştirildi.

GÜNDEM Milli Eğitim Bakanı Özer tüm detayları açıkladı: 5 yaşa zorunlu eğitim

"Yaklaşık 4,5 milyon öğrencimizin öğrenme kayıplarını tespit ettik"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kovid-19 salgınının okulların sadece birer öğrenme ortamı olmadığını gösterdiğini, öğrencilerin psikososyal gelişimlerini de desteklediğini ve okulların ilk açılması ve son kapanması gereken yerler olması gerektiğini kaydetti.

REKLAM

Özer, 6 Eylül'den itibaren Sağlık Bakanlığının belirlediği kılavuza göre gereken tüm önlemleri alarak ve kurallara sıkı sıkıya uyarak eğitime haftada beş gün ve yüz yüze devam ettiklerini belirtti.

Diğer taraftan öğrenci ve öğretmenlerin uzun süre sonra yüz yüze eğitime başlamaları nedeniyle kapsamlı psikososyal eğitim destekleri sunduklarını ifade eden Özer, ayrıca velilere de bu süreçte destek olduklarını vurguladı.

GÜNDEM MEB Kovid-19 kaynaklı öğrenme kayıplarının tespiti için uygulama başlatıyor

Bu desteklerin yıl boyu devam edeceğini bildiren Özer, "Bu süreci başarıyla yürüten Bakan Yardımcım Petek Aşkar’a, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu süreçte öğrenme kayıplarının telafisine yönelik desteklere ağırlık verdiklerinin altını çizen Özer, şunları kaydetti:

REKLAM

"Bakanlık olarak öğrenme kayıplarının telafi edilebilmesi kapsamında 7, 8, 11 ve 12. sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında destekleme ve yetiştirme kurslarını açtık ve bu kurslarda eğitimler devam ediyor. Bu kurslarda, öğrenme kayıplarını belirlemeye yönelik kazanım değerlendirme uygulaması yaptık. Bu uygulama ile yaklaşık 4,5 milyon öğrencimizin öğrenme kayıplarını tespit ettik. Bu çalışma bulgularına göre bu kurslardaki eğitimleri yeniden planlıyoruz. Diğer taraftan tüm sınıf seviyelerinde destekleyici materyal ve yardımcı kaynak hazırlığına başlayarak hazırladığımız bu kaynakları her ayın ilk haftası yayımlamaya başladık. Bu hizmete erişimi artırmak için bu kaynakların basımını yaparak kasım ayı itibariyle tüm öğrencilere ulaştıracağız. Bu süreci başarılı bir şekilde koordine eden Bakan Yardımcım Sadri Şensoy ve ilgili genel müdürlüklerimize teşekkür ediyorum."

REKLAM

GÜNDEM Milli Eğitim Bakanı Özer: İlk defa değerlendirme uygulaması başlatıyoruz 4 buçuk milyon öğrenci katılacak