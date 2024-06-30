Yüzdelik dilimlerde yığılma olmadı

Bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre 203 bin 638 öğrenci yerleştirilecek. Öğrencilerin yüzde 83,85’i yerel, yüzde 16,15’i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak. Buna göre geçtiğimiz yıl 43 bin 72 kontenjan ayıran fen liselerinin bu yılki kontenjanı 41 bin 44’e düştü. Sosyal bilimler liselerinde bu sayı 11 bin 456’dan 9 bin 796’ya, Anadolu liselerinde 75 bin 846’dan 69 bin 639’a, Anadolu imam hatip liselerinde 45 binden 44 bin 762’ye, Anadolu teknik programlarında 27 bin 755’den 26 bin 888’e düştü. Anadolu meslek programlarında ise 16 bin 694 olan kontenjan sayısı 17 bin 24’e yükseldi. Öte yandan, bu yılki LGS merkezi sınav sonuçlarına göre, üst yüzdelik dilimlerdeki yığılma 2023 LGS'ye göre daha düşük gerçekleşti. Örneğin geçen yıla göre 460-470 puan alan öğrencinin yüzdelik dilimi 1,84 iken bu yıl 1,17 oldu.