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Yüzlerce asker dört bölgede: 37 TİM gece gündüz demeden operasyon düzenliyor

37 TİM ve 518 jandarma personeliyle başlatılan ‘Kahramanlarlar-42' Operasyonları Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terörle mücadeleye yönelik paylaşımında "Yılın 365 günü, 4 sezon, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:56 - 14/01/2024 الأحد
Güncelleme: 12:00 - 14/01/2024 الأحد
Yeni Şafak
37 Tim 518 Jandarma Personeliyle başlatılan ‘Kahramanlarlar-42’ Operasyonlarımız devam ediyor
37 Tim 518 Jandarma Personeliyle başlatılan ‘Kahramanlarlar-42’ Operasyonlarımız devam ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.



Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 tim, 518 Jandarma personeliyle başlatılan "Kahramanlar-42" operasyonlarının devam ettiğini belirtti.


"Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" bilgisini paylaştı.




#"Kahramanlarlar-42" operasyonları
#Bestler Dereler
#Beytüşşebap
#Cudi Dağı
#Gabar Dağı
#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
#Terörle Mücadele
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