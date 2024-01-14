Yüzlerce asker dört bölgede: 37 TİM gece gündüz demeden operasyon düzenliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.
"Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" bilgisini paylaştı.