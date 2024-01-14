Yüzlerce asker dört bölgede: 37 TİM gece gündüz demeden operasyon düzenliyor

Pençe Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edilirken yurt içinde tespit edilen 22 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 14’ü yakalandı. Sekizi ile ilgili de çalışmalar devam ediyor.