Zam var maaş yok: O vaatler meğer şovmuş

Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı üzerine CHP’li belediyelerden ardı ardına açıklamalar geldi. Bazı belediyeler asgari ücreti 4 bin liraya kadar arttırdı. Ancak bazı belediyelerin bu açıklamaları şovdan öteye geçmedi. CHP’li Balıkesir Erdek belediyesi yirmi aydır işçilerine ödeme yapmıyor. Şişli Belediyesi’nde borç batağından çıkamayan işçiler hakları için yaklaşık bir aydır eylemde. Avcılar’da ise ödenmeyen işçi ücretleri 15 bin TL’yi buldu.

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20 AYDIR MAAŞ ALAMADILAR

Meydanlarda siyasi görüşüne bakmadan herkese eşit şekilde yaklaştıklarını söyleyen CHP’lilerin bu söylemleri de havada kaldı. CHP’li Erdek belediyesinde işçilere ayrımcılık yapıldığı iddia edildi. Söz konusu iddiaya göre belediyenin bürokratlarına düzenli maaş ödemesi yapılırken işçiler arasında 20 aydır maaş alamayanlar bulunuyor. Daha önce de “ihaleye fesat karıştırma” suçuyla gündeme gelen belediye işçiler arasında farklı maaş politikası izlendiği öne sürüldü.

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HUKUKSUZLUĞA KARŞIYIZ

3 bin 266 lira asgari ücretin açıklandığı Balıkesir Burhaniye Belediyesi’nde de devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamalara rağmen işçiler 20 aydır aynı maaşı almaktan yakınıyor. CHP’li Şişli belediyesi işçilerini borç batağına sürükledi. Yaklaşık bir ay önce belediye işçileri, belediye binasının karşısında; “Hak’sızlığın, Hukuk’suzluğun, Adalet’sizliğin tamda karşısındayız” pankartıyla eylem yapmaya başladı. 20 aya yakındır geriye dönük paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler belediyenin kendilerine mobing yaparak hafta sonu mesaisi dahi vermediğini ortaya attı.

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