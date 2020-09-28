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ZONGULDAK

Zonguldak haberleri: Köy muhtarı, koronavirüs hastalarını sosyal medyadan paylaştı

Bir kişinin 8 kişiye koronavirüs bulaştırdığı köyde muhtarın isyanı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kalaycıoğlu köyünde yaşayan bir kişiden 8 kişiye koronavirüs bulaştı. 20 kişinin de karantinaya alındığı köyün muhtarı Yalçın Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından tedbirlere uyulması gerektiğini ifade ederek, virüse yakalananların isimlerini paylaştı.

Haber Merkezi DHA
Kalaycıoğlu köyünde bir kişiden 8 kişiye koronavirüs bulaştı.
Kalaycıoğlu köyünde bir kişiden 8 kişiye koronavirüs bulaştı.

Çaycuma’ya bağlı 150 haneli ve yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Kalaycıoğlu köyünde yaşayan mobilya fabrikasında çalışan M.B.'nin geçen hafta koronavirüs testi pozitif çıktı. M.B.'nin köyde temas ettiği kişilere de test yapıldı. Filyasyon çalışması sonucunda M.B.'nin eşinin de bulunduğu 8 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüse yakalanan 3 kişi hastanede, 6 kişi ise evlerinde tedaviye alındı. Testi pozitif çıkan kişilerin temas ettiği 20 kişi ise evlerinde karantina altına alındı.

MUHTAR İSYAN ETTİ

Kalaycıoğlu köyü Muhtarı Yalçın Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda virüse yakalanan köylülerin isimlerini paylaşarak, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

  • Alınan önlem ve tedbirlere uyulmadığını söyleyen Kalaycıoğlu, paylaşımına, "Sadece mahallemizde virüs aldı başını gidiyor, lütfen biraz dikkat edelim. Böyle giderse mahallemiz ve köyümüz karantinaya alınacak. Burada, çalışan, işine gidip, ekmek parası kazananlar var, bu bir vebaldir, kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yoktur" yazdı.

Köy Muhtarı Yalçın Kalaycıoğlu sosyal medya hesabından kurallara uymayan vatandaşlara isyan etti.

VAKA ARTMAMASI İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR

Köyündeki mahalleleri gezerek, vatandaşları tek tek uyaran ve karantinadaki kişilerin ihtiyaçlarını kendi aracıyla karşılayan Kalaycıoğlu, kaymakamlık ve jandarmayla irtibatlı olarak özverili çalışmasıyla köyünde daha fazla vaka çıkmaması için çalışıyor. Açıklamalarda bulunan Kalaycıoğlu, şunları söyledi;

"Kolluk kuvvetlerimizle birlikte bizler de uyarılarda bulunuyoruz. Evden çıkmamalarını istiyoruz. İlk başlarda Türkiye'deki gibi duyarsızlık vardı ama şimdi kolluk kuvvetlerinin cezai işlemleriyle birlikte insanlar uymaya başladı. Sadece bir kişiden yayıldı. Köyde yaşayan 1 kişi 8 kişiye bulaştırdı. Şu anda hepsi iyi. 3 tanesi hastanede tedavi altında. 6 tanesi evlerinde. Mesafe, maske ve karantina kurallarına uyulursa bu virüsten kurtuluruz. Korona ülkemizde görüldüğünden beri, gıda temini, diğer temel ihtiyaçları muhtarlar üstlendi. Biz de bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz halkımızın. Kahvehaneleri, kalabalık ortamları elimizden geldiğince denetliyoruz. Uymayanlar oluyor. Vatandaş kapalı yerde kalmayı sevmiyor. Maskeye de alışamadı ama şu andan sonra hayatımızda maske var. Bu bir gerçek ve bundan kurtulma şansımız şu anda görülmüyor."


KARANTİNADAKİ VATANDAŞ KONUŞTU

Karantinada bulunan M.B.'nin babası Mehmet B. (68), sağlığında bir sıkıntı olmadığını, muhtar ve ekiplerce tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Oğlu M.B.'nin gece rahatsızlanmasının ardından başvurduğu hastanede koronavirüse yakalandığını öğrendiklerini anlatan Mehmet B., "Ben de dün test yaptırdım, sonucunu bekliyorum. İlk önce oğlum ve gelinim yakalandı. Nerden yakalandı bilmiyoruz. Oğlum mobilya fabrikasında çalışıyor ama nereden kaptığını bilen yok. Bende bir şey yok, Allah'a şükür. Karantina altındayız. Sağlığımda bir problem yok. Yetkililer arıyor, 'ağrın, sızın var mı?' diye. Her gün arıyorlar, Allah'a şükür. İhtiyaçlarımızı da muhtar karşılıyor. İlgilenen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


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