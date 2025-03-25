Yılın ilk Güneş Tutulması için geri sayım sürüyor.Bu gökyüzü olayı, meraklıları için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, Güneş Tutulması ne zaman, mart ayının kaçında? 2025 Güneş Tutulması tarihi hakkındaki bilgileri derledik....

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Ay tutulması ardından yılın ikinci tutulması Güneş'te meydana gelecek. 29 Mart’ta parçalı bir Güneş tutulması gerçekleşecek. Ancak bu tutulma da ülkemizden gözlemlenemeyecek. Güneybatı ve kuzeybatı Avrupa ile kuzeydoğu Amerika bu tutulmayı izleyebilecek bölgeler arasında.

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Bu kısmi Güneş tutulması, Türkiye saatiyle 13:57'de başlayacak ve yaklaşık 3 saat 52 dakika sürecek. Tutulma, Avrupa, Kuzey Asya, Kuzeybatı Afrika, Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümü, Güney Amerika'nın kuzeyi ile kuzey ve güney kutup bölgelerinden gözlemlenebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI GÖZLEMİ İÇİN TAVSİYELER

Gözlerinizi korumak için özel Güneş gözlüğü veya Güneş filtresi kullanmayı unutmayın.

Teleskop veya dürbünle gözlem yapacaksanız, mutlaka uygun filtrelerle donatılmış olmasına dikkat edin.







