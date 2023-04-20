Hatay bayram namazı saati , Hatay’da oturan vatandaşların gündeminde yer almakta. On bir ayın Sultanı Ramazan ayının ardından 21 Nisan Cuma günü itibariyle İslam aleminde ve ülkemizde Ramazan Bayramı heyecanı yaşanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan güncel namaz vakitleri tüm illerin ve Hatay bayram namaz vakitleri de belli oldu. Peki Hatay Bayram Namazı Saati Kaç? İşte Hatay Bayram Namaz Vakti.

Hatay Bayram Namazı Saati Kaç?

Diyanet'in paylaştığı bilgiye göre, Hatay’da Ramazan Bayramı namazı saat 06.25’te kılınacak.

Hatay Namaz Saatleri

Hatay namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Diyanet’in verilerine göre Hatay namaz vakitlerine yenisafak.com’un aşağıda yer alan bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bayram namazı kaç rekat?

Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte Bayram namazı 81 ilde eda edilecek. Bayram namazı 2 rekat olarak bayramın ilk günü kılınacak.

Bayram namazı nasıl kılınır?

- Önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilerek namaza durulur.

- Sonra "Sübhaneke" okunur.

- Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde olduğu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

- Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rekata) kalkılır ve eller bağlanır.

- İkinci rekâtta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

- Sonra da secdeler yapılarak oturulur.

- Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbena firli duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

Bayram namazı vakti ne zaman?

Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı birinci gün kılınamamışsa, ramazan bayramı 2. gün, kurban bayramı ise 2. gün yine kılınamazsa 3. gün kılınabilir. Ancak bayram namazı özürsüz olarak terkedilmişse artık kılınmaz, kurban bayramı ise kerâhetle birlikte 2. veya 3. gün kılınabilir.

Geç kalınan bayram namazı nasıl kılar?

Cuma namazına imam selâm vermeden önce yetişen kimse cuma namazına yetişmiş olur. Bu kişi imamın selâm vermesinden sonra namazını kendisi tamamlar. İmamın selamından sonra camiye gelen kimse, Cuma namazını değil öğle namazını kılar (Kâsânî, Bedâiu's-Sanâi', Beyrut, 1982, I, 267).

Buna göre Cuma namazının bir rekâtına yetişen kişi imamın selamından sonra, ayağa kalkarak bir rekât daha kılar ve selam verir. Kendi başına kıldığı bu rekâtta da besmele, Fatiha ve zammı sure okur. İmama teşehhüdde yetişmiş olan imamın selamından sonra ayağa kalkar ve iki rekât kılarak selam verir. Böylece cuma namazını tamamlamış olur.

Malikî ve Şâfiîlere göre ise, cumaya yetişmiş sayılabilmek için en az bir rekâtı imamla birlikte kılmak gerekir. Buna göre, imam ikinci rekâtın rükûundan doğrulduktan sonra yetişerek uyan kimse, namazını öğle namazı olarak dörde tamamlar (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, Dâru'l-Fikr, Beyrut, ts. , I, 296; Haraşî, Şerh, Beyrut, ts. , II, 84).



