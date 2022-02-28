Hava sahasını kapatmak ne demek? Hava sahası kapatılınca ne olur?

AB ülkelerinin tek tek hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağı açıklamlarının ardından, Avrupa Birliği, tüm AB hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını belirtti. Bu yasak, oligarkların özel jetlerini de kapsıyor.

Daha önce Avrupa Birliği yetkilileri birçok ülkenin Rus uçaklarına hava sahasını kapatmak üzere olduğunu açıklamıştı. Fransa, Almanya, İngiltere gibi birçok ülke hava sahalarını kapatma kararı almıştı.

Kuzey Makedonya da hava sahasını kapatan ülkeler arasına katılmıştı.

Fransa Ulaştırma Bakanı Jean-Baptise Djebbari, Pazar akşamından itibaren bütün Rus uçakları ve havayollarına hava sahasının kapatılacağını belirtmişti.

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HAVA SAHASI NEDİR?

Hava sahası, herhangi bir kara parçası veya su kütlesi üzerindeki boyutları çeşitli kanun, kural ve antlaşmalarla belirlenmiş atmosfer kütlesi. Günümüzde kullanılan -kapsadığı alan olarak açısından- en büyük hava sahası birimi uçuş bilgi bölgesidir (FIR). Her ülkenin hava sahası bir veya daha fazla uçuş bilgi bölgesine bölünür.

HAVA SAHASININ KAPATILMASI NE DEMEKTİR?

Savunma Politikasi Analisti Turan Oğuz, Suriye hava sahasının kapalı olmasına rağmen TSK’nın SİHA’larla başarılı operasyonlar yapmasının arkasındaki gücü değerlendirdi.

SİHA'ların başarılı operasyonunu iki nedene bağlayan Oğuz, "Suriye’de iki önemli hava savunma sistemi vurduk. Dolayısıyla bunları vurduktan sonra hava sahası içerisinde Suriye rejiminin hava savunma sistemi kalmamış olabilir. Böylece SİHA'larımız görevini başarıyla icra edebilmiştir. Zaten Suriye’nin hava savunma sistemlerinin yıllar süren çatışmalar neticisende çok sağlam kalmadığı da ortadadır. Zamanında ABD vurdu, İsrail vurdu biz vuruyoruz. Dolayısıyla bu hava Suriye’nin elinde hava savunma sistemi de kalmamış olabilir" ifadelerini kullandı.

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Oğuz, bir diğer ihtimali ise şu ifadelerle açıkladı:

"SİHA’lara elektronik harp desteği sağlanıyor olabilir. Türkiye’nin elinde KORAL, REDET veya MİLKAR 2U RF gibi elektronik karıştırma sistemi bulunuyor. Bunlar hava radarlarının tarama alanlarında köreltilmiş alanlar oluşturabilirler. Yani taranan bölgede sanki bir şey yokmuş gibi gösterebilir. Böylece SİHA’larımız bölgeye girerek görevini icra edebilir. Ya da bölgede iki SİHA’mız vardır ama bu elektronik sistemlerle radarları yanıltırsınız sanki 1000 tane hedef varmış gibi gösterebilirsiniz"

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