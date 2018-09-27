Hayat 150 milyon su şişesiyle sağlığa dikkati çektiler
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150 milyon su şişesiyle sağlığa dikkati çektiler

Türkiye genelinde dağıtımı yapılan 150 milyon su şişesinin üzerine konulan antibiyotik kullanımı, anne sütü ve kanserde erken teşhise dair mesajlarla vatandaşların bilinçlendirilmesine katkı sunuldu. Sağlık okur yazarlığını artırmak ve hastalanmadan önce sağlığın korunabilmesini öğretebilmek amacıyla harekete geçen Bursa Sağlık Müdürlüğü, halka ulaşmak için hemen herkes tarafından kullanılan su şişelerini tercih etti.

Haber Merkezi AA
Türkiye'de sağlık hizmetlerinin temelinde koruyucu sağlık hizmetleri ön planda.
Türkiye'de sağlık hizmetlerinin temelinde koruyucu sağlık hizmetleri ön planda.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında, Türkiye genelinde dağıtımı yapılan farklı markalardaki 150 milyon su şişesi üzerine yazılan mesajlarla antibiyotik kullanımı, anne sütü ve kansere karşı dikkat çekildi.

  • İlgili firmalarla yapılan anlaşma gereği su şişeleri üzerine bazı mesajlar yazıldı ve ülke genelinde dağıtımı sağlandı. 3 firma tarafından üretilen 150 milyon su şişesinin ambalajında "Antibiyotikte değil sağlığınızda ısrarcı olun", "Anne sütü hastalıklardan korur", "Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Ücretsiz kanser taramalarınız için KETEM'e müracaat edin" mesajları yer aldı.

Kitle iletişim araçları çeşitlendi

Bursa Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de sağlık hizmetlerinin temelinde koruyucu sağlık hizmetlerinin ön planda olduğunu söyledi.

Halkı sağlık konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Akan, "Bunu eskiden olduğu gibi hastane bahçelerinde, girişlerinde afişle anlatmak imkanı yok. Artık çağımız değişti, teknolojiyle birlikte kitle iletişim araçlarımız çeşitlendi. Dolayısıyla vatandaşlarımıza ulaşabileceğimiz bütün enstrümanları kullanmak istedik. Su şişeleri de bunlardan biri. Vatandaşlarımıza evinde, iş yerinde, arabasında, sokakta ulaşmak istedik" dedi.

Sağlık riskleri ile ilgili mesajlar verdiler

Buradan yola çıkarak sağlığı korumaya yönelik birçok mesajı su şişeleriyle vermeye çalıştıklarını anlatan Akan, şöyle devam etti:

"Bu çalışmalara 3 ay önce başladık ve geldiğimiz noktada 150 milyon şişeye bu mesajları basmış olduk. Öncelikle vatandaşların kanserden nasıl korunacağı ve KETEM'lere başvurmaları gerektiği mesajını verdik. İkinci etapta başka bir firmayla anne sütünü anlatmaya çalıştık, anne sütünün birçok hastalıktan koruyabileceği mesajını verdik. Son olarak da akılcı antibiyotik kullanılması gerektiğine yönelik mesajlar vermeye çalıştık. 3 firmayla çalıştık. Çalıştığımız 3 firma da Türkiye çapında her yerde satılan sular. Bundan sonraki süreçte de vatandaşların sağlığını korumaya yönelik, sağlık risklerini anlatmaya yönelik mesajlar vereceğiz ki onlar da ulusal çapta firmalar."

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Vatandaşlardan teşekkür

Çalışmalarıyla ilgili çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Akan, şunları aktardı:

"Vatandaşlarımız bizzat telefonla arayıp teşekkür ediyor. Artık insanların 'Bana antibiyotik vermeyin, bana gereksiz ilaç vermeyin doktor bey' dediklerine şahit oluyoruz. Tam da bizim vermek istediğimiz mesaj bu. Eskiden vatandaşlar doktora gittikleri zaman, "Doktor bey bana antibiyotik yazmayacak mısın? Bana ilaç yazmayacak mısın?' derken artık, 'Doktor bey mümkünse gerekmiyorsa bana ilaç ya da antibiyotik yazmayın' talebiyle gittiklerini görüyoruz ki bu da bizim açımızdan istediğimiz sonuçtur."

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