Hayat 38 kiloya düşünce hayattan ümidini kesti Memleketi Orduda hayata döndü
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38 kiloya düşünce hayattan ümidini kesti: Memleketi Ordu’da hayata döndü

Bursa’da yaşayan 33 yaşındaki Ordulu İsmet Gün, 2 yıl önce hayatını kâbusa çeviren Crohn hastalığına yakalandı. Hastalık sürecinde 58 kilodan 38 kiloya kadar düşen 3 çocuk babası Gün, gördüğü tedavilerden fayda göremeyince hayatından umudunu kesti. ‘Öleceksem kendi memleketimde öleyim’ düşüncesiyle geldiği Ordu’da son bir çare olarak Medical Park Ordu Hastanesi’ne başvuran Gün, gördüğü tedavi sonucunda sağlığına kavuşarak yaşadığı şehre geri döndü.

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Haber Merkezi İHA
38 kiloya düşünce hayattan ümidini kesti: Memleketi Ordu’da hayata döndü
Şifayı Ordu'da buldu

Ordu’nun Aybastı ilçesinde doğup büyüyen 33 yaşındaki İsmet Gün çalışmak için yıllar önce Bursa’ya göç etti. 2 yıl önce Crohn (Kron) hastalığı tanısı koyulan Gün, sağlığının bozulması sonucunda hayatının en zor günlerini geçirirken maddi manevi kayıplara da uğradı. Gördüğü tedaviler sonucunda olumlu yanıt alamayarak hızla kilo vermeye devam eden hasta yatağa bağımlı hale geldi. Gün, maddi, manevi, bedenen gücünün tükendiğini hissettiği anda “Öleceksem bari memleketimde öleyim” diyerek Ordu’ya döndü. Tavsiye üzerine Medical Park Ordu Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz’le yolları kesişen Gün, hekimi ile yaptığı görüşmede tedavi sürecine sıfırdan başlaması gerektiğini anladı. Doç. Dr. Fuat Ekiz’in tedavisi olumlu sonuçlanan Gün, artık kullandığı birçok ilacı almıyor, kendini daha iyi ve sağlıklı hissediyor.

“38 kiloya düşünce memleketimde ölmek istedim”

Hastalığından dolayı zor günler geçiren İsmet Gün, yaşadığı süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı:

  • “Yaklaşık 3 yıl önce yakalandığım Crohn hastalığı nedeniyle çok zor günler geçirdim. Tedavi süreci boyunca 20 kilo verdim ve 38 kiloya kadar düştüm. Artık yatağa bağımlı hale geldim. Kendimden umudu kestiğimi hissettiğim anda tüm gücümü toplayarak ailemle helalleştim ve arabama binip zor bela memleketim Ordu’ya geldim. Öleceğimden emindim ve bunun memleketimde gerçekleşmesini istedim. Akrabalarımın tavsiyesi üzerine, son bir umutla Medical Park Ordu Hastanesi‘nde Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz’e başvurdum, yaşadığım tüm süreci ve artık umudumun kalmadığını anlattım. Fuat hocayla yaptığım görüşme sonrasında kullandığım ilaçların birçoğunu bırakarak, yeni bir tedavi sürecine başladım. Karşımda beni iyileştirmeye çalışan bir doktor gördüm. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak kendimi daha iyi hissettim. Şu an gayet sağlıklı bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Kontrol günlerim gelsin ve muayene olayım diye günlerimi iple çekiyorum. Artık kendimi müthiş hissediyor ve ümidimin kesildiği anda kazandığım savaşta yanımda en büyük destekçim olan Doç. Dr. Fuat Ekiz’e teşekkür ediyorum.”

“Tedaviden fayda görerek kilo aldı ve normal hayatına geri döndü”

Hastasını uyguladığı tedavi protokolüyle yeniden hayata döndüren Doç. Dr. Fuat Ekiz ise tedavi süreci ile ilgili şunları söyledi:
“İsmet Bey Crohn hastalığı nedeniyle takipte olan ancak klasik tedavilerden fayda görmemiş bir hastaydı. Kendisini değerlendirdikten sonra yeni kuşak biyolojik ajan dediğimiz ilaçlara başladık. Sıkı takibe aldık. Tedaviden fayda gördü, kilo aldı ve normal hayatına geri döndü. Şu anda 2 ayda bir Bursa’dan hastanemize takip için geliyor. Hastamıza şifa olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uyguladığımız tedavinin karşılığında kendisini böyle güler yüzlü ve memnun görmek bizleri de mutlu ediyor.”

Yüzü tamamen tümörle kaplanmıştı: Kamerunlu çocuk çareyi Türkiye'de buldu
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Yüzünün bir bölümünde tümör bulunan 9 yaşındaki Fabilou, gerekli izinler alındıktan sonra Gaziantep'te bir hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.
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Tümörün bir bölümü alınan Fabilou'nun tedavisi hastanede devam ediyor.
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Ameliyatı yapan Dr. Pamukçu, hastayı ilk gördüğünde durumunun iyi olmadığını gözlemlediklerini belirtti.

Kamerun'da imkanların kısıtlı olması nedeniyle hayırseverlerin kendileri ile bağlantı kurduğunu anlatan Pamukçu, \"Seve seve yardımcı olabileceğimizi söyledik. Çok nadir rastlanan ve hastalığın son dönemlerine gelmiş bir hastaydı. Cerrahi olarak tanısını koyduk, tümörü kısmen küçülttük ve onkolojiye yönlendirdik.\" dedi.
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\"Nadir rastlanan bir hastalık\"

Pamukçu, çocuğun onkoloji ünitesinde tedavisinin devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

\"Biz hekimler olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ama herkesin kaderi ve kısmeti var. Hayırseverler olmasa zaten bu aşamaya kadar da gelemezdi. Biz hastalıktan kurtulacağını düşündüğümüz için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'de bu hastalığın bu aşamaya gelmesi neredeyse yok denilecek kadar az. Çünkü sağlık sistemimiz daha sistematik ilerliyor. Biz çocuklarda bir hastalık yokken sağlık taraması yapıyoruz. Nadir rastlanan bir hastalık. Ama rastlandığında da erken dönemde tedavi ettiğimiz için tedavisi mümkün olan bir hastalıktır.\"
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\"Türkiye'ye teşekkür ediyorum\"

Kamerun'dan gelen hastanın teyzesi Adama Mohamadou da Fabilou'nun sağlığına kavuşması için dua ettiklerini kaydetti.
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Türkiye'ye şifa bulmak için geldiklerini söyleyen Adama Mohamadou, şunları kaydetti:

\"İyi olursa inşallah tekrar ülkemize, evimize döneceğiz. Kamerun'dayken bu hastalık küçük bir şey olarak başladı. Fabilou'yu ilk gördüğümüzde bir sineğin ısırdığını ve yüzünde bu rahatsızlığın büyüdüğünü düşündük. İlk başta 'yarın geçecek' dedik ve geçmedi. Durumun ciddiyetini gördük ve tedavi için para toplamaya başladık ama olmadı. Sonrasında ise daha kötü oldu. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Fabilou'nun daha iyi olmasını istiyorum. Dua ediyoruz her şey daha iyi olacak inşallah.\"
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