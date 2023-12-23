4 bin 700 konserden sadece 46’sı iptal

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konser iptallerine ilişkin kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti. TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Ersoy, konser iptallerine ilişkin eleştirileri yanıtladı. Bakan Ersoy, bazı bölgelerde, bazı hassasiyetlerin oluşabildiğini ve kaymakamlıkların nadiren de olsa iptal kararı verebildiğini kaydetti. Ersoy, muhalefetin ‘konserler iptal ediliyor’ algısına şu yanıtı verdi: “Yılsonu itibarıyla 4 bin 700 etkinliğe İçişleri Bakanlığı tarafından onay verilmiş. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan etkinlikler bu 4 bin 700 sayısına dâhil değil. Valilikler tarafından yapılan konser iptali sayısı ise 46. Sanki bütün konserler iptal ediliyormuş gibi imaj var. Ama öyle değil. Resmi iptal sayısı yüzde 1’e denk geliyor.”

Ersoy tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, 2023 yılında toplam 3 bin 59 eserin yurt dışından ait olduğu topraklara döndürüldüğünü söyledi. Ersoy, bakanlık tarafından vakıflara çok fazla yardım yapıldığına yönelik iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Ersoy, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, vakıflara çok yoğun bir yardım yapıyormuş gibi bir algı oluşturuldu. Bu yıl yapılan yardım, 547 milyon 641 bin lira. Bunun 537 milyon 564 bin liralık kısmı yani yüzde 98,5’i Yunus Emre Vakfı’na yapıldı. Yunus Emre Enstitüsü, bize bağlı olan kurumumuz, o vakıf olarak geçtiği için herhâlde orada bir yanlış algılama oldu. Kalan yüzde 1,5’lik kısmı yani yaklaşık 10 milyon lira da Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğümüzce yerel yönetimler, dernek, birlik ve vakıflara festival ve etkinlik desteği, özellikle Kültür Yolu Festivalinde görev alan vakıflara ve derneklere destek şeklinde sunuluyor” diye konuştu.