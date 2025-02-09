Abdulla’ya saygıyla...

Türk edebiyatının Söğüt’ü 30. sayısıyla okuruna merhaba dedi. Sinan Terzi yönetimindeki dergi elime geç ulaşan yayınlardan. Yeni (yani eski) sayının dosya misafiri Dede Korkut’un anlaşılması uğrunda yıllarını harcayan dilbilimci edebiyatçı Kamal Abdulla. 60 sayfa ayrılan dosyaya Abdulla’yla yapılan bir söyleşiyle giriş yapıyoruz. Konuşmayı Bahtiyar Aslan gerçekleştirmiş. “Bana göre Dede korkut destanları bir derstir” diyor Abdulla ve ekliyor: Dede Korkut tarafından Oğuz cemiyetine, Oğuz gençlerine verilen bir derstir. Aslan, Rafik Aliyev ve Ramiz Rövşen’le de birer konuşma yapmış. Konu Kamal Abdulla. “Korkutşinas” Kamal Abdulla’yı Ali Duymaz kaleme almış. Nargis İsmayilova da Kamal Abdulla’nın Üç Boyutlu Labirenti’ni yazmış. Yazıyı Mirza Polat çevirmiş. Kendi İçinde Saklanan Adam başlıklı yazıysa Reşad Mecid imzalı. Bu metnin çevirisiniyse Rana Senanur Doğan gerçekleştirmiş. Muhtar Kazımoğlu İmanov ve Fatih Keskin dosyanın diğer yazarları. Tema dosyasının konu başlığı da Modern Türk Edebiyatında Dede Korkut: Yaşayan Destan. Bu dosyaya İbrahim Daş, Doğanay Dağlar ve Ayşe Kübra Bilgin katkı sağlamış. Şiir, hikâye, deneme, inceleme yazılarıyla bir söyleşinin de yer bulduğu 184 sayfalık Söğüt’le ilgili yazımı Halit Selim Dönmez’in Çekidüzen başlıklı denemesiyle bağlıyorum: Kitap okuyup da kendisini düzeltme gayretine giren var mı? Yoksa başkalarında düzeltilmesi gereken şeylerin bolluğuna şahsımızı iyice inandırmak için mi okuyoruz kitabı daha çok? Türk edebiyatı dergisine, sogut@otuken.com.tr e posta adresinden ulaşılabilir.

Değinmeler...

Osman Özbahçe’nin İkinci Yeni Tartışması’ndan: İkinci Yeni Karakoç ve Süreya yapımı bir akımdır. Akım ikili tarafından düpedüz icat edilmiştir. İkinci Yeniyi oluşturan şairler 1950’li yıllarda birbirlerini tanımıyordu, akımı oluşturan şairler yeni şiirlerini bütünüyle birbirlerinden habersiz yazmıştır, habersiz yazımlar sonradan İkinci Yeni başlığı altında toplanmıştır anlamındaki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Hepsi aynı anda birbirinden bağımsız aynı şiiri icat edemez. İkinci yeni başlığı altında toplanan şairler şiirlerini Karakoç’a … Süreya’ya bakarak değiştirmiştir.

Söğüt’ten:

“... Kamal Abdulla, Dede Korkut’un restorasyonundan söz eden, onu muasır bir edebî metin olarak görmeye eğilimli anlayışıyla özgün bir çizgi çizmiştir. Belki de bu tarzını daha iyi ifade etmek ve geniş kitlelere ulaştırmak için postmodern yaklaşımlar barındıran bir roman kaleme alma ihtiyacı hissetmiştir. ... Dede Korkut, Ziya Gökalp’ın Turan ülküsü için hedefe koyduğu gibi Oğuz birliği aşamasında temel bir eser olarak ortak dil, kültür, coğrafya ve tarihe zemin teşkil edebilecek bir metindir.

Ali Duymaz

BENİM ARKADAŞIM

Bazı şair arkadaşlarım, Muhit dergisi yönetmeni İbrahim Tenekeci’den bahsedecekleri zaman, “Senin o şair arkadaşın var ya” şeklinde giriş yapıyorlar. Bu hafta ortasında işte o ‘şair arkadaşım’ın Esenler Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde bir söyleşisi vardı. O gün iş çıkışı soluğu Esenler’de aldım. Mehmet Nuri Yardım’ın moderatörlüğünde, güzel bir söyleşi oldu. İlk söyleşisinden bahsetti şair. Üç Köpük yeni çıkmış, Murat Menteş yönetiminde Atatürk Kitaplığı’nda söyleşi yapacaklar. Kitaplığa gitmişler. Mevsim kış. Salonda bir kişi var! Ümidi kesmişken A. Ali Ural gelmiş arkadaşlarıyla. “Bu sefer öyle olmadı” dedi Tenekeci. Edebiyata başlangıç yıllarından bahsetti. Zorlu çocukluğundan. İklimlerden de söz etti. Manevî, edebî ve siyasî iklimlerden. “Gerçek hayat gitti, şimdi sanal âlem var” dedi.

Bir ara dünyada yaşanan zulümler konu edilince, “İyi bir edebiyatçı, zulme kayıtsız kalmamalı” şeklinde konuştu. 15 Temmuz’la ilgili bir hatırasını nakletti: Babası arıyor olaylar sürerken. “Kurtuldu mu vatan” diye soruyor. “Kurtuldu baba” diyor. Telefonu kapatıyor babası. “Babalarımız böyleydi, biz de böyleyiz” diyerek bağlıyor sözünü. Dergicilikten, yayınevinden, şairlikten de bahsetti. Hayretinin her gün büyüdüğünden. Söyleşinin ardından kitaplarını imzaladı. Sonra bir ‘cafe’ye gittik; orelet eşliğinde söyleşimize devam ettik.

Cumhuriyetle Bir Asır

İki aylık Millî Mecmûa’nın 41. sayısı gecikmeli olarak elime ulaştı. Yasin Usta yönetimindeki derginin alt başlığı şöyle: Kim var imiş biz burada yoğ iken? Bu sayının dosya konusu Cumhuriyetle Bir Asır başlıklı çalışma. Halit Fahri Ozansoy’un “En Büyük hürriyet Cumhuriyet’tir” sözüyle açılan derginin dosyasına Lütfi Bergen’in, Cumhuriyet’in 100. Yılında Lâiklik Esaslı Modernleşmenin Geleceği başlıklı metniyle giriş yaptım. Yaklaşık 80 sayfa tutan çalışmasında şöyle diyor Bergen: Osmanlı’da … Anayasacılık, hem Müslüman tebaa ile gayrimüslim tebaanın eşitlenmesini sağlamış hem de hükümdarın yetkilerini sınırlandırarak ve yönetileni artık “tebaa” olarak değil “vatandaş” olarak tanımlayarak “laik toplum” haline getirmiştir. Dosyanın ilk yazısı İsmet Türkmen imzalı. Başlık: Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye’nin Siyasî ve Sosyo-Ekonomik Yapısı: Mustafa Kemal Atatürk Dönemi. Ali Akar, Batılalaşma Döneminde Türkçenin Sadeleşme Serüveni başlıklı çalışmasıyla; Enes Bahadır Kızak, Türk Siyasetinin Yüzyılı: Benzerlikler, Farklılıklar ve Aktörler isimli metniyle; Halil İlteriş, Cumhurun Fâzılı ve Cumhuriyetin Fazîleti başlıklı yazısıyla; Ali Bilgenoğlu da Serbest Fırka’lı Günlerde Türk Basınında Yaşanan Bir Polemik’le dosyaya katılmış. Son yazı Mehmet Dinçaslan’ın Lozan Seyahatnâmesi başlığını taşıyor. Dergiye, millimecmua@otuken.com.tr e posta adresinden veya 0554 499 90 57 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Türkçemizin ses durakları

‘Aklı başında dergi’ Ukalâ’nın 8. sayısı yayımlandı. İlk kez elime aldığım dergi, Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi’nin yayını. İbrahim Canpolat’ın yazı işlerini yönettiği derginin bir editörü ve altı öğretmenden oluşan yazı inceleme kurulu var. Bu sayının dosya konusu; Türkçemizin Ses Durakları başlığını taşıyor. Ön kapağın iç yüzüne merhum Nurettin Topçu’dan alınan bir yazı konulmuş. Arka kapakta Yunus Emre’den bir şiir, kapak içindeyse Alev Alatlı’dan alınma bir metin var. Editör Vahdettin Oktay Beyazlı, giriş yazısında Ziya Osman Saba’dan bir alıntı yapmış aynen aktarıyorum: Bugün gibi hatırımda / İlk gün, ilk ders, ilk hece / Şiirler yazmak için öğrendiğim / Güzel Türkçe. 88 sayfalık dergiye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’le yapılmış bir söyleşiyle adım atıyoruz. Konuşmada üç ismin imzası var. Beyazlı, Mehmet Akif Özdemir ve Rüveyda Polat. Türkçemizin Ses Durakları başlıklı dosyaya 30’a yakın isim katkı sağlamış. Sekiz şairden sekiz şiirin yer aldığı bu sayının hikâyecisi Ahmet Ergin. Fotoğraf ve çizimlerle desteklenen derginin son sayfalarını, Türkçemizin Ses Durakları Paneli’nin metinleri süslüyor. Kültür, edebiyat ve tarih dergisine, ukaladergisi@gmail.com e posta adresinden 0442 342 42 16 no’lu telefondan ulaşılabilir.



