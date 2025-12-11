Yeni Şafak
Ada Yapı’dan Üsküdar Bulgurlu’da yeni karma yaşam projesi: 'Ada Yapı Bulgurlu'

17:2111/12/2025, Perşembe
Ada Yapı, perakende, enerji, inşaat ve gıda üretimi gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren köklü bir grup şirketi olan Çağrı Mağazacılık A.Ş. bünyesinde yer almaktadır.
Ada Yapı, perakende, enerji, inşaat ve gıda üretimi gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren köklü bir grup şirketi olan Çağrı Mağazacılık A.Ş. bünyesinde yer almaktadır.

İstanbul – Üsküdar’ın köklü ve gelişen semtlerinden Bulgurlu’da yükselen Ada Yapı Bulgurlu projesi, konut ve ticari alanları aynı çatı altında buluşturan yeni nesil yaşam yaklaşımıyla bölgenin çehresini değiştirmeye hazırlanıyor. Perakende sektöründe 25 yılı aşkın deneyimiyle bilinen Çağrı Marketler Zinciri bünyesindeki grup, bu tecrübesini şimdi prestijli bir gayrimenkul yatırımıyla taçlandırıyor.

99 Konut ve 35 ticari üniteyle bölgenin yeni çekim noktası

Üsküdar Bulgurlu Mahallesi’nde, Bulgurlu Caddesi üzerindeki 7 dönümlük arsa üzerinde geliştirilen proje; konut ve ticari alanlardan oluşan kapsamlı bir karma yaşam konsepti sunuyor.


Konut bloku

Ada Yapı Bulgurlu’da; 2+1, 3+1, 4+1 ve dubleks seçeneklerinden oluşan toplam 99 adet nitelikli konut bulunuyor.


Geniş balkonlu ve teraslı daire alternatifleriyle farklı yaşam tarzlarına hitap eden konutlar; ferahlığı, fonksiyonelliği ve aile yaşamına uygun sosyal alanlarıyla modern şehir hayatının tüm beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlandı.


Ticari alanlar ve çarşı konsepti

Projede ayrıca 35 bağımsız ticari ünite yer alıyor. Ofislerden teknoloji marketlerine, cadde mağazalarından sosyal alanlara uzanan zengin bir marka karmasının planlandığı ticari bölüm, bölgenin alışveriş ve sosyal deneyimini yenileyecek yeni bir çarşı kültürü oluşturmayı hedefliyor.


İnşaat çalışmaları hızla devam ediyor

Lokasyon avantajıyla dikkat çeken projede inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Kaba inşaatın 6. kata kadar tamamlandığı Ada Yapı Bulgurlu, metroya yürüme mesafesinde olması ve 1. ile 2. Köprü bağlantılarına kolay erişimi sayesinde İstanbul’un ana ulaşım hatlarının merkezinde konumlanıyor.


Ada Yapı hakkında

Ada Yapı, perakende, enerji, inşaat ve gıda üretimi gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren köklü bir grup şirketi olan Çağrı Mağazacılık A.Ş. bünyesinde yer almaktadır.


2000 yılında kurulan Ada Yapı; konut, villa, antrepo ve depo projeleriyle sektörde sağlam bir yer edinmiş olup, güveni ve itibarı merkezine alan kurumsal yaklaşımıyla tanınmaktadır.


Yaratıcı tasarım anlayışı, kaliteli işçilik ve sürdürülebilir yapı çözümleriyle Ada Yapı, sadece binalar inşa etmekle kalmayıp yaşam alanlarına estetik, konfor ve fonksiyonellik kazandırmayı amaçlamaktadır. Müşteri memnuniyetini ve uzun vadeli güveni her zaman ön planda tutan şirket, güçlü referansları ve deneyimli ekibiyle sektördeki saygın konumunu günden güne güçlendirmektedir.


Ada Yapı, şimdi de bu birikim ve uzmanlığını Ada Yapı Bulgurlu projesiyle buluşturarak Üsküdar’ın değerine değer katmaktadır.

