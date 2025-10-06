Âdil-i Mutlak Sergisi Malatya’da

Albayrak Grubu’nun geleneksel hat sanatı Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali kapsamında Malatya Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Ziraat Katılım’ın sponsorluğunda düzenlenen sergi, 4-14 Ekim arasında Malatyalı sanatseverlerle.

YEDINCI DURAK

Açılışa katılan Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü “Malatya, Türkiye’nin ekonomik, turizm ve ticaret anlamında en önemli şehirlerinden biri. Deprem, bu alanlarda olduğu gibi kültür ve sanat faaliyetlerini de bir süre öteledi. Kültür Yolu Festivali’nin Malatya’daki ilk durağının bugüne kısmet olması bizim için çok anlamlı. Biz de Albayrak Grubu olarak ‘Âdil-i Mutlak Hat Eserleri’ sergimizi buraya taşıdık. Şehrin yeniden ayağa kalktığını görmek bizim için büyük mutluluk. Burası eserlerimizin de 7. durağı oldu. Festivalin deprem bölgesindeki durakları bizim için ayrıca kıymetli. Sergimiz 10 gün boyunca ziyaret edilebilir, herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

13 USTA HATTATTAN ESER

Sergide, hat sanatının yaşayan ustalarından 13 hattatın, Kur’an-ı Kerim’de geçen adalet temalı ayet-i kerimeleri yorumladığı özel eserler yer alıyor. Her biri farklı üslup ve teknikle kaleme alınan bu 13 özgün hat eseri, adalet kavramını yalnızca yazılı bir metin olarak değil; estetik, sabır ve maneviyatla yoğrulmuş bir düşünce biçimi olarak sanatseverlere sunuyor. Ziyaretçiler, ilahi adaletin anlam derinliğini harflerin ritmi, çizgilerin dengesi ve kompozisyonların sembolik diliyle deneyimleme fırsatı buluyor. Eserler, geleneksel hat sanatının köklü estetik anlayışını modern dokunuşlarla birleştirerek geçmiş ile günümüz arasında güçlü bir görsel ve düşünsel bağ kuruyor. Bu yönüyle sergi, hem klasik sanatı tanımak isteyen izleyicilere hem çağdaş yorumları keşfetmek isteyen gençlere hitap ediyor.

KÜLTÜREL MİRASIN AKTARILMASI

Her yıl farklı tema ile geleneksel sanatların yaşatılmasına katkıda bulunan Albayrak Grubu, 2014 yılından beri hat sergisi faaliyetlerini sürdürüyor. Bu yılın teması olan “Adil-i Mutlak”, adalet kavramını merkezine alarak, sanat aracılığıyla toplumsal değerlere dikkat çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri, Ziraat Katılım’ın sponsorluğunda hayata geçirilen sergi, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol üstleniyor.







