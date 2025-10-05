Kültür Yolu coşkusu ilk kez Malatya'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Malatya ayağında 9 gün boyunca 42 noktada 350 etkinliğin gerçekleştirileceğini söyledi. Bakan Ersoy, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bu yıl Malatya'nın eklenmesiyle çok daha zenginleşen Kültür Yolu Festivali, şehirlerin somut ve somut olmayan miraslarını herkesle buluşturmayı, şehirlerimizi marka şehirler haline getirmeyi hedeflediğimiz bir kültür atılımıdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, Malatya Kültür Yolu Festivali'nin 9 gün süreceğini belirterek, şunları kaydetti: "Festival kapsamında, şehrin dört bir yanına yayılan 42 noktada yaklaşık 350 etkinlik gerçekleştirilecek. Bugün başlayıp 12 Ekim Pazar gününe kadar konserlerden sergilere, söyleşilerden sahne performanslarına, atölyelerden çocuk etkinliklerine ve çalıştaylara kadar her yaştan ve ilgi alanından ziyaretçiye hitap eden etkinlikler Malatyalı hemşehrilerimizle buluşacak. Malatya Kültür Yolu Festivali ile yalnızca kültür ve sanat etkinliklerini değil, aynı zamanda Malatya'nın tarihi, ekonomik, sportif, kültürel ve turistik imkanlarını daha da görünür kılmayı hedefliyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız için de çok özel etkinlikler hazırlandı. Bu çerçevede birçok etkinliğin de düzenleneceği bir çocuk köyü kuruyoruz. Bakanlığımıza bağlı müzeler ve ören yerleri, kültür merkezleri, sanat merkezleri, kütüphaneler, özel müzeler, tarihi ve turistik mekanlar ile açık alanlar ve şehir meydanları ;9 gün boyunca etkinlik alanı olarak değerlendirilecek."