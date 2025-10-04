Yeni Şafak
Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden alkışlanacak hareket: 'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' diyerek Filistin bayrağını göndere çektiler

11:064/10/2025, Cumartesi
DHA
Öğrenciler, Filistin bayraklarıyla tırmanma duvarına tırmanış gerçekleştirdi.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, yeni akademik yıla 'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' diyerek Filistin bayrağını Türk Bayrağı'nın yanına göndere çekerek başladı. İlk ders olarak Gazze'de yaşananların anlatıldığı fakültede; öğrenciler, 22,5 metre yüksekliğindeki tırmanma duvarına 'Zulme karşı özgürlük tırmanışı' yaptı. Filistin bayrağı açan öğrenciler, saygı duruşunda bulundu.

Atatürk Üniversitesi, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Akademik Yılı'na 'Gazze ve Filistin' konulu konferanslarla başladı. Gazze'de devam eden soykırım konferanslarla ele alınırken, Spor Bilimleri Fakültesi, 'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' sloganıyla Filistin bayrağını Türk bayrağının yanındaki göndere çekti. Dekan Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı ve öğrenciler, İstiklal Marşı okudu ve saygı duruşunda bulundu. Fakülteye yeni gelen öğrenciler için düzenlenen oryantasyon eğitimi kapsamında da 'İlk Ders Gazze' konulu konferans gerçekleştirildi.


FİLİSTİN BAYRAĞI TIRMANMA DUVARINDA

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, daha sonra yüksekliği 22,5 metre olan tırmanma duvarında bir etkinliğe imza attı. Spor Bilimleri Fakültesi Dağcılık antrenörü ve Atatürk Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü Müdürü Yunus Emre Karaca nezaretinde öğrenciler, Filistin bayraklarıyla tırmanma duvarına tırmanış gerçekleştirdi. Dekan Prof. Dr. Yazıcı ile öğrencilerin de izlediği etkinlikte öğrenciler, ulaştıkları en yüksek noktada Filistin bayraklarını açtı. Türk bayrağının da asıldığı tırmanma duvarında öğrenciler, saygı duruşunda bulundu.






'EN YÜKSEK NOKTAYA ÇEKTİK'

Spor Bilimleri Fakültesi olarak yeni öğrencilere yönelik oryantasyon eğitimleri düzenlediklerini belirten Dekan Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, "Bu yıl akademik yıla soykırım altındaki Gazze ve Filistin'le ilgili etkinlikler düzenledik. 'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' sloganıyla Filistin Bayrağını Türk bayrağının yanına göndere çektik. Bugün Siyonist Yahudilerin ayakları altında ezilen Filistin bayrağını, özgürlüğün bağımsızlığın sembolü Türk bayrağının yanına inşallah bir daha inmemek üzere çektik. İlk ders Gazze konulu konferansta Gazze ve Filistin'deki zulmü tarihsel vesikalarla anlattık. Filistin Bayrağını özgürlüğünü sembolize etmesi ve zirve noktaya taşınması temasıyla öğrencilerimizin eşliğinde Filistin bayrağını tırmanma duvarına ulaşabileceğimiz en yüksek noktaya çektik. İnşallah, Filistin, Gazze ve bütün dünyadaki mazlum milletlerin kurtuluşuna vesile olmasını dileriz" diye konuştu.



