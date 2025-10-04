İHH, Eminönü’nde Gazze için özgürlük nöbetinde

‘ÖZGÜRLÜK FİLOSU’NDA 20’DEN FAZLA ÜLKEDEN KATILIMCI VAR’





Düzenlenen nöbet eylemine herkesi davet eden Yıldırım, “Sumud Filosu’ndan hemen sonra yola Özgürlük Filosu çıktı. Bu Özgürlük Filosu, şu anda 11 gemiyle hareket halinde. İçinde her dinden insan var. İsrail yalnızlaştı. Bunu Birleşmiş Milletler’de de gördünüz. Ama en büyük abisi (ABD) var değil mi? Kim bu abisi, mafya lideri. Mafya lideri orada tetikçisine diyor ki sen biraz daha vur ben masada anlaşma yaptırırım. Gazzeliler direniş konusunda kararlı. Bizler de kararlıyız. Şu anda sadece Vicdan Gemisi’nde 20’den fazla ülkeden katılımcı var. Bu gemilerde doktorlar var, aktivistler var. Bunlar yıllardır bu mücadeleyi verenler. 2007’den beri 17’nci kez bu hareket gerçekleşiyor. İlk dördünde abluka delindi. Fakat daha sonra İsrail iyice zalimleşti. Neden? Çünkü dünya sessizleşti” dedi.