'Müsilajın balıkların üreme sistemine doğrudan etkisi yok': Dipteki mercan, pina, midye ve alglere zararı oldu

Doç. Dr. Burak Daban, "2021 yılında yoğun görülen müsilajdan sonra balıkların üreme sistemine nasıl etki ettiğini ve plankton balık üreme ilişkisini araştırdık. Bu araştırdığımız projede sonuçlar bize gösterdi ki müsilaj, balıkların üreme sistemine doğrudan bir etki etmiyor. Üremesi gereken türlerin üremesi gerektiği zamanda ve miktarda üreyebildiğini tespit ettik. Bunu 2 yolda tespit ettik. Bir doğrudan müsilaj sonrası sistemdeki balık yumurta ve larvalarının bolluk ve çeşitliliğini araştırarak. İkincisi de ortamdaki kıyısal yavru balık, 'jüvenil' dediğimiz yavru balık popülasyon ve stok yapısının büyüme oranları ve biyoçeşitliliğini inceleyerek. Bunları araştırırken geriye dönük büyüme oranlarını ve mevcut yakalandıkları zamanki yaş profillerini inceleyerek de müsilajın yoğun görüldüğü dönemle ilişkilendirdik. Türlerin gerektiği kadar büyüyebildiğini, büyüme oranlarında aşırı bir düşüş olmadığını ve geriye dönük yumurtadan çıkış tarihlerinde müsilajın yoğun olduğunu o yoğun zamanda üreyebildiğini, yavru balık haline gelebildiğini ve olması gerektiği yakın büyüme oranları sergileyerek stoğa katılabildiğini gördük" dedi.