Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi yeni durağında

Hattat Hafız Osman Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Sultan 2. Mahmud, Sultan 3. Ahmed, Trabzon Maçka doğumlu Aziz Rifai Efendi'nin eserlerinin yer aldığı sergide 24 hattata ait 41 eser yer alıyor. Bunların yanı sıra Hasan Çelebi, Trabzon Çaykaralı Mehmed Özçay, Ferhat Kurlu ve Ali Toy gibi isimlerin de eserlerinin bulunduğu sergi 1 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.