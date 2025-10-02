Yeni Şafak
Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi yeni durağında

Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi

Trabzon'da Yıldız Holding İslami Eserler Koleksiyonu'na ait eserlerin yer aldığı "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisi, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Hattat Hafız Osman Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Sultan 2. Mahmud, Sultan 3. Ahmed, Trabzon Maçka doğumlu Aziz Rifai Efendi'nin eserlerinin yer aldığı sergide 24 hattata ait 41 eser yer alıyor. Bunların yanı sıra Hasan Çelebi, Trabzon Çaykaralı Mehmed Özçay, Ferhat Kurlu ve Ali Toy gibi isimlerin de eserlerinin bulunduğu sergi 1 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.



