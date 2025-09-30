Şakir Paşa ailesi sergide buluştu

Türk sanatının en etkileyici ailelerinden olan Şakir Paşa ailesinden 5 önemli sanatçının eserleri “Şakir Paşa Ailesinin Beş Harikası” isimli sergide buluştu. Kültür Yolu Festivali kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi’nde açılan sergide, Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı), Fahrelnissa Zeid, Aliye Berger, Nejad Melih Devrim ve Füreya Koral’ın resim, gravür ve seramik eserleriyle birlikte çeşitli dokümanlar da bulunuyor. Küratörlüğünü Ömer Faruk Şerifoğlu ve Siret Uyanık’ın yaptığı sergide, ailenin yaşayan son temsilcisi Nissa Raad’ın tablosunun yanı sıra ilk kez sergilenen eserler de yer alıyor. Sergi, 30 Aralık’a kadar ziyarete açık olacak.

Ailenin yaşayan son temsilcisi Nissa Raad'ın tablosu





HERKES SANATLA İLGİLİ

Şakir Paşa ailesinin bütün fertlerinin sanatın en az bir yönüyle ilgili olduğunu ortaya koyan sergi, dönemin sanatsal dokunuşlarını da günümüze taşıyor. Sergiyle ilgili Yeni Şafak’a konuşan Küratör Ömer Faruk Şerifoğlu, serginin hikayesini şu ifadelerle anlattı: “Eserleri bir araya getirebilmek için öncelikle aileye müracaat ettik. Özellikle Cevat Şakir Kabaağaçlı ve Füreya’nın eserleri aileden diyebilirim. Ama Nejad Devrim ve Fahrelnissa Zeid’in eserleri, muhtelif koleksiyonlardan toplandı. Şakir Paşa ailesinin, yüz elli yıllık kültür tarihimizde önemli bir yeri var. Otuz yıl kadar önce Şirin Devrim’in kitabıyla konuşulmaya başlanan ailenin, başlangıçta siyaseten, ardından da kültür dünyamızın ana damarlarından biri olduğu bilinen bir gerçek. Zaman içerisinde aile fertleriyle ilgili başka sergiler de yapmıştım. Bu sergide diğer küratörümüz Siret Hanım da Ankara’daki bazı koleksiyonerlerden eserler topladı ve kolektif bir sergi ortaya çıktı. Bakanlık nezdinde projenin sahibi ise Mustafa Ayaz Müzesi.”

Fahrelnissa Zeid’in resimlediği Rilke’nin şiir kitabı Bedri Rahmi Eyüboğlu arşivinden.

Görkemli bir sergiyle hikâyeyi görünür kıldıklarını söyleyen Şerifoğlu, “Biz aileden sadece beş kişiyi aldık, ama ailenin fertlerinden hemen hepsinin sanatla ilgili bir becerileri ve ilgileri var. Ama bu beşi evrensel anlamda sanatsal olarak isimlerini duyurmuş. Diğerlerinin içinde de sergi açanlar, eserleri dolaşımda olanlar var ama bu boyutta değil” dedi.





RİLKE’NİN ŞİİR KİTABINI RESİMLEMİŞ

Sergide ilk kez görülecek eserlere örnek veren Şerifoğlu, “Mesela Rilke’nin bir şiir kitabını Fahrelnissa Zeid resimliyor. Sonra o kitabı Bedri Rahmi Eyüboğlu’na hediye ediyor. Bu eser Eyüboğlu aile arşivinden çıktı. İlk defa burada sergileniyor. Ayrıca Şakir Paşa’nın babası Kabaağaçlızâde Miralay Mustafa Asım Bey’in yağlı boya bir portresi de burada ilk defa sergilenen eserler arasında. Ailenin yaşayan son temsilcisi Ürdün kraliyet ailesinde prenses olan Nissa Raad’ın yağlı boya tablosu da sergimizde bulunuyor” ifadelerini kullandı.





YÜZDEN FAZLA ESER VAR

Türk resim sanatında çok önemli sanatçıları bir araya getiren sergiye uzun süredir hazırlandıklarını söyleyen Küratör Siret Uyanık, “Sergide bir dönemin modernleşme sürecine ve sanatsal serüvenine de tanıklık ediyorsunuz. Yüzden fazla eseri sergide görebilirsiniz. Aynı zamanda arşivler, dokümanlar ve sanata adanmış bir ailenin hikâyesine tanıklık edeceksiniz. Kültür Bakanlığı’na, bu projeye destek veren aileye ve koleksiyonerlere çok teşekkür ederiz. Çünkü bu özel sergi birçok kurum ve ailenin destekleriyle bu aşamaya geldi” açıklamasını yaptı.



