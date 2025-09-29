Dev balina iskeletleri İstanbul Akvaryum’da ziyaretçilerle buluştu

Kirlenme, hayalet ağlar, gürültü, habitat kaybı, iklim değişikliği ve plastik atıklar, deniz memelileri için büyük tehdit oluşturuyor. Antalya Kumluca sahilinde kuyrukla birlikte 16 metre uzunluğunda kaşalot, Adana Yumurtalık sahilinde 10,5 metre uzunluğunda ve 3,26 ton ağırlığındaki uzun balina ve İzmir, Çeşme sahilinde kıyıya vurmuş şekilde bulunan Akdeniz foku, TÜDAV uzmanları tarafından müze materyali haline getirilmek amacıyla titizlikle İstanbul’a taşındı. Dev balinaların yüzlerce kemikten oluşan gövdesi ise aylarca uğraşılarak bir araya getirildi. İstanbul Akvaryum ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) iş birliğiyle hazırlanan “Okyanusun Devleri” sergisi hem kapsamlı koleksiyonu hem de eğitim odaklı kurgusuyla ziyaretçilerle buluştu.





Türkiye’nin deniz mirasına ışık tutan serginin açılış töreni, Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu’nun ve alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği açılışta ziyaretçiler, denizlerin en görkemli canlılarının iskeletlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

“Okyanusun Devleri” sergisi ile ziyaretçiler, kaşalot, uzun balina ve fok iskeletlerini keşfedip bu canlılar hakkında detaylı bilgi sahibi olacaklar. Sergi, aynı zamanda deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bu sergi, çocuklardan yetişkinlere her yaştan ziyaretçiye ilham verecek.





Prof. Dr. Bayram Öztürk konuşmasında:

“Türkiye ‘in denizel biyoçeşitliliğinin önemli bir parçası olan balina ve fokların korunması için çabalarımız devam ediyor. Karaya vuran deniz memelilerinin korunması ve kurtarılması vakfımızın önemli amaçlarından biri. Ülkemizde kıyılarda yaşayanların çoğu denizlerimizde balinaların yaşadığını, beslendiğini hatta karaya vurduğunu bilmez. Bu nedenle serginin bu okyanus devlerinin korunması ve tanıtılması açısından önemli bir farkındalık yaratacağını düşünüyorum. 20 yılı aşkındır oluşturduğumuz bu emsalsiz koleksiyonu herkesin burada görmesini arzu ediyorum. Çünkü başka görülecek yer yok, materyal de yok. Vakfımız deniz hayatının korunması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için çaba sarf ediyor” dedi.





Serginin bilim danışmanı Dr. Ayaka Amaha Öztürk ise yaptığı açıklamada:

“Bu şahane hayvanları, doğada görmek zor. En azından burada, şimdi, bu hayvanların iskeletlerini, ne kadar büyük olduklarını, ne kadar eşsiz olduklarını görebiliyoruz. Umarım bu koleksiyon ziyaretçilere ilham verir. Ve umarım ki, Dünyayı ve denizlerimizi bu hayvanlarla paylaştığımızı ve onları korumamız gerektiğini hepimize hatırlatır” dedi.





İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu ise serginin önemini şu sözlerle vurguladı: