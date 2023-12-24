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Hayat

Afacanlar Kampta

Afacanların yeni macerasını konu alan TRT ortak yapımı “Afacanlar Kampta” filmi, 19 Ocak 2024’te sinemaseverlerle buluşacak.

04:00 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 04:09 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Senaryosunu Enes Ateş, Oğuz Ayaz ve Hande Canpolat’ın kaleme aldığı filmde Berat Efe Parlar, Bülent Polat, Talha Tosun, Ebrar Alya Demirbilek, Rastin Paknahad ve İrem Tokat yer alıyor. “Afacanlar Kampta” filminin konusu ise şöyle: “Babasının çalıştığı AVM’yi hırsızlardan kurtarmış olan Emirhan büyümüş, o günlerde tattığı dostluk ve macera ruhunun yerini büyümenin getirdiği hayat rutini ve sorumluluklar almıştır. Dedesi Saffet’in şehir dışında işlettiği çocuk kampında çalıştığı o yaz, hayatında bir dönüm noktası olacaktır. Kampın daha ilk gününde tanıştığı 25 çocuk arasında öne çıkan Arda, Esila ve Ömer Emirhan’a kendi maceracı hallerini hatırlatır. Kampın bulunduğu beldenin muhtarı Nuri, kamp çocuklarına yemek servisi yaparken muhtarın kızı Sedef ise kısa sürede çocuklarla kaynaşmayı başarır. Bir gün beldeye camping için gelen Amerikalı belgesel ekibinin ilgisini kampın içindeki botanik bahçesi çeker. Yönetici Saffet Dede, şaibeli bir şekilde ayağını kırıp hastaneye düşünce kampın tüm sorumluluğu Emirhan ve kamp çocuklarına kalır. Kısa sürede belgeselcilerin özel bir bitki olan Zinya çiçeğini çalmaya gelen ajanlar olduğu anlaşılacak ve iki taraf arasında keyifli bir macera başlayacaktır.”



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