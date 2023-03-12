Afet bölgesine sofranda yer aç

Büyük deprem felaketinin üzerinden bir ay geçti. Bilmem bana katılır mısınız, şehrin de bir ruhu vardır. Büyük felaketlerde sadece cismi değil, ruhu da yara alır. Günler, aylar sonra, önümüzde bir Ramazan, iki bayram, inşallah güzel bir yaz var. Bir yanımız sarsılmış, dökülmüş, onarılmayı bekler. Dayanışmanın, birliğin her şeklini bilir, birbirimize eşi görülmemiş bir sevgiyle omuz veririz daima. Artık şehirlerimizin ruhunu da onarma vakti.

KADİM HİKÂYELERİN DOĞDUĞU ŞEHİRLER

Depremin olduğu bölge, insanlık tarihinin başlangıcına konumlanır. İlk tarım faaliyetleri, ilk köyler bu bölgededir. Kahramanmaraş, bir zamanlar Maraş’ın bir parçası olan Adıyaman, bir o kadar eski Hatay ve Malatya’dan Bingöl’e uzanan bu büyük kültür hazinesi yatağı, Mezopotamya ve Anadolu’dan gelip geçen her devletin gözdesi olmuş. Peygamberler buralardan geçmiş, kadim hikâyeler buralarda doğmuş. Artık açılan yaraların ekonomik yanını, kültürel yanıyla birlikte onaracağız. Tarhanayı, biberi Maraş’tan alacağız. Besni üzümünden yapılmış cevizli sucuğun, pestilin tadına bakacağız. Zeytini, zeytinyağını Hatay’dan getireceğiz. Kahta’nın bademini, Maraş’ın fıstığını tercih edeceğiz. Tatilde bu kadim şehirlere gidip selam vereceğiz, esnafımızdan alışverişimize devam edeceğiz. Kardeşliğimizin şifalı ışığıyla bütün yaralarımızı birlikte saracağız. Bugün, yöreye özgü birkaç tarif paylaşalım. Sağlıklı, mutlu pazarlar.

Kahta pilavı

MALZEMELER:

*2 su bardağı Kahta bulguru

*5 su bardağı su

*1 bütün tavuk

*1 baş sarımsak

*1 çay kaşığı karabiber

*3 yemek kaşığı tereyağı

*1 fiske tuz

YAPILIŞI:

Tavuğu 5 su bardağı su ve tuz ile haşlayalım. Tavuk suyundan bir çay bardağı kadarını ayıralım. Tavuk etini didikleyip tereyağında kavuralım. Tavuk suyuna bulguru salıp pilav yapalım. Sarımsakları ezip ayırdığımız 1çay bardağı tavuk suyuna karıştıralım. Pilavı servis kabına yerleştirip üzerine etleri koyalım. En son sarımsaklı tavuk suyunu gezdirelim. Afiyet olsun.

Maraş dolması

MALZEMELER:

*100 gram az yağlı zırh kıyması

*1 kuru soğan l1-2 diş sarımsak

*1 tatlı kaşığı salça l1 fiske karabiber

*1 fiske kırmızı biber

*1 su bardağı sarı çeltik pirinç

*1 tatlı kaşığı tereyağı

*1 fincan zeytinyağı lBir fiske tuz

*3-4 adet taze yeşil erik

*1 tatlı kaşığı nar ekşisi

*5 adet kuru patlıcan

*5 adet kuru kabak

*5 adet kuru biber

*10 haşlanmış asma yaprağı,

* 3 iri mor havuç

*200 gram kaburga

YAPILIŞI:

Kuru sebzeleri haşlayalım. Ayrı bir yerde, kıymayı kavurup pirinci ekleyelim. Sarımsakları ezelim ve salça ile birlikte ilave edelim. Az miktarda su ilave edip dolma için hafifçe diriliğini alarak hazırlayalım. Baharat ve tuzu ekleyelim. Saplı kısmı geniş havuçları oyup dolma için hazırlayalım. Hazırladığımız içi dolmalık kuru sebzelerimize ve mor havuca doldurup yapraklarımızı da saralım. Dolmaları tencereye dizelim, üzerine kaburga kemiklerini koyalım. En üste nar ekşisi ve eriği ilave edip suyu ekleyelim. Kısık ateşte 20-30 de pişirelim.











