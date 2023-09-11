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Hayat

Afrika’daki ecdat eserleri kültür mirası oluyor

Afrika’daki Osmanlı kültür mirasını korumak ve tanıtmak için kurulan Osmanlı Kültür Vakfı çalışmalarına başladı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Osmanlı Kültür Vakıf, Güney Afrika’da çeşitli kabristanlarda yatan Türk aydınları, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan camiler, Osmanlı izleri taşıyan okullar hakkında çalışma yürütecek. Bu çalışma ile birlikte mezar, cami, mektep ve bazı tarihi yapılar resmen Türk kültür mirası olarak kabul edilecek.

AFRİKA’YA HİZMET ETMİŞ İNSANLAR

Osmanlı Kültür Vakfı’nın yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi veren Cape Town Üniversitesi Afrika Çalışmaları Bölümü Üyesi Dr. Halim Gençoğlu, “Güney Afrika’da 14 tane Osmanlı mezarı var. Bu mezarlar Osmanlı aydını, alimi, diplomatının mezarıdır. Bunların Güney Afrika’da milli kültür varlığı olarak, Türk varlığı olarak kabul edilmesi için başvurduk. Bu insanlar buralara hizmet etmiş insanlar. İngilizler, Fransızlar gibi buraları sömürmüş insanlar değiller. Başarırsak Güney Afrika Devleti tarafından korunacak 14 tane mezarımız, 4 tane de camimiz olacak” diye konuştu.




#Osmanlı Kültür Vakfı
#Afrika
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#Eser
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