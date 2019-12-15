Hayat Afrikayı içeriden okumak
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Afrika’yı içeriden  okumak

Cape Town Üniversitesi Afrika Çalışmaları Başkanı Horman Chitonge, Afrika’nın Sanayileşmesi adlı kitabında sanayileşmenin kaçınılmaz olduğu 21.yy’da, Afrika’nın öncelikle sömürü güçlerinden kurtulup milli sermayeyle yola devam etmesi gerektiğini vurguluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Industrialising Africa: Unlocking the Economic Potential of the Continent Horman Chitonge Peterlang Yayınları Kasım 2019 448 Sayfa
Industrialising Africa: Unlocking the Economic Potential of the Continent Horman Chitonge Peterlang Yayınları Kasım 2019 448 Sayfa

HALİM GENCOĞLU

Cape Town Üniversitesi Afrika Çalışmaları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Horman Chitonge “Industrialising Africa: Unlocking the Economic Potential of the Continent” (Afrika’nın Sanayileştirilmesi) adlı eseri New York’ta yayımlandı. Eser Batı sömürüsüne karşı Afrika’nın kendi öz kaynaklarıyla nasıl sanayileşebileceğinin formüllerini açıklıyor. Chitonge bu çalışmasında, tarihsel süreçte bazı Batılı yazarların “Afrika gerçekten sanayileşebilir mi?” veya “Afrika’nın bir sanayiye ihyacı olur mu?” gibi sorular sorduğunu ancak genel anlamda meselenin özüne inilmediğini söylüyor. Kitapta temel meselenin ne olduğuyla ilgili yeniden sorular sorup bunların cevaplarını tahlil eden Chitonge, genel manada Batı kafasının ve sömürgecilerin Afrika’ya olan yaklaşımlarını da ortaya koyuyor. Chitonge’ye göre Afrika ülkelerinin sanayileşmelerinin zarureti, ülke gelirlerinin artmasına, yeni iş olanaklarının doğmasına ve ekonominin doğrudan gelişmesine sebep olacağından artık 21’inci yüzyılda kaçınılmazdır. Bununla birlikte Chitonge’ya göre sanayileşme hamlesinin de bazı çıkmazları vardır. Şöyle ki, dericilik, tekstil, mobilya gibi alanlarda işçilik maliyetlerine bağlı olarak bu sektörlerin Güney Afrika’da gelişiminin mümkün olamamasının arkasında uluslararası rekabet faktörü yatmaktadır. Hindistan, Çin ve Türkiye gibi ülkelerde çok daha düşük maliyete üretilen ürünler tüketici tarafından tercih edildiğinden ötürü Güney Afrika’daki bazı sektörlerde işsizlik halen aşılamamıştır.

MİLLİ EKONOMİK HAMLE

Chitonge, Afrika’nın endüstrileşmesinin yukarıdaki etmenlere rağmen milli ekonomik hamle için şart olduğunu özellikle vurguluyor. Bunun için de tam manasıyla Batı sömürgeciliğinden kurtulmak gerektiğinin altını önemle çiziyor. Chitonge, sanayileşme için öncelikle ziraatin modern düzeyde geliştirilmesi gerektiğini ve bunun için IMF gibi yabancı sermayeden uzak durulmasının zaruretini de vurguluyor Sanayi hamlesinde ise hammaddenin işlenmesi Afrika ekonomisine hizmet ettiği sürece faydalı olduğu belirtiliyor. Chitonge bu çalışmasında globalleşme faktörüne bağlı olarak Afrika ülkelerine Batı sermayesinin girdiğini, bunun da devlet tarafından kontrol altında tutulması gerektiğini vurguluyor. Ziraat sektörünün diğer kıtalara oranla Afrika’da yüksek olmasına rağmen verimin daha düşük olması yine teknolojinin yeterince kullanılmamasından ileri geldiği görüşü yer alıyor.

Chitonge’nun kitabında sanayileşmenin tüm kıtayı dikkate alarak genellemelerle bir profilinin ortaya çıkarılmış olması pek iddialı bir denemedir. Her nekadar verilen bilgiler istatiksel verilere dayansa da yapılan tüm genellemelerin Tunus’a, Senegal’e ve Güney Afrika’ya aynı anda hitap etmesi elbette beklenemez. Ülkelerin ne tarihi geçmişi, ne de ekonomik yapısı buna elvermez..Buna rağmen zengin kaynakları ile Afrika’nın sanayileşmesinin siyasi ve ekonomik bir çerçeveden ortaya konulduğu “Industrialising Africa: Unlocking the Economic Potential of the Continent” adlı çalışma, Afrika çalışmalarına ciddi bir katkı olarak dikkat çekiyor.

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