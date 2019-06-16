Hayat Alerjidensalata ile korunun
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Alerjiden salata ile korunun

Günümüzde birçok insan alerjiye bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Bu anlamda alerjiye karşı alınacak önlemlerden biri de elbette doğru beslenme. Üzüm, ananas, kivi ve keten tohumu gibi malzemelerden yapılan bir salata, hem alerjinin etkilerini azaltıyor hem de direnç sağlıyor.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
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Son yılların en yaygın sağlık sorunlarından biri de alerji. Bir çok insan, alerjiye bağlı olarak deri döküntüsü, kızarıklık, kaşıntı, burun tıkanıklığı gibi problemler yaşıyor. Alerji, basitçe tanımlamak gerekirse, vücudun bir besin bileşenini zararlı gibi algılayıp tepki vermesidir. Bunun vücudumuzda toksin birikmesinden, beslenme alışkanlıklarımıza, hatta genetik özelliklerimize kadar bir çok nedeni olabilir. Tükettiğimiz besinlerdeki tarım ilaçları, hava kirliliği, hazır gıdalardaki katkı maddeleri metabolizmamızı oldukça yoruyor. Bu yüzden, her şeyden önce beslenme düzenimizi değiştirip sağlıklı yerel ürünlere yönelmeliyiz. Aslında bebeklik çağındaki beslenme de gelecekte yaşanabilecek alerjileri önlemede çok önemli. İlk 6 ay sadece anne sütü ile beslenen çocukların vücut direnci, diğerlerinden daha fazla. Ayrıca ek besinlere alıştırmada titizlik ve organik olmak şartıyla tüm besinlere alıştırmak, o kişinin yetişkinliğinde daha az alerji olmasını sağlayabiliyor.lerjik reaksiyonları önlemek için, vücudumuzu rahatsız eden besinleri hayatımızdan çıkarsak ta, başka besinlere alerji oluşmamasını nasıl sağlayabiliriz?

Bugünkü yazımızın konusu bu. Hazır gıda tüketmeyi bırakarak başlayacağız. Ardından güzel bir detoks yapıp, C vitamini, antioksidan ve bazı maddeler ile bünyemizi güçlendireceğiz. Yapılan bilimsel araştırmalar, omega-3,omega-6 gibi yağ asitlerinin alerji belirtilerini azaltabildiğini gösteriyor. Yani zeytinyağı, özellikle erken hasat zeytinyağı, balık tüketmek, ara ara ceviz yemek faydalı olabilir. Ayrıca siyah üzüm, üzüm sirkesi içerdiği polifenoller yardımıyla özellikle burun tıkanıklığına iyi gelecektir. Bunun dışında, faydalı bir başka besin de soğan. Soğan da bulunan quercetin maydanozda da var. Bu iki bitki de alerji rahatsızlığını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ananas, kivi ve salatalık ta beslenmemizde bulunmalı. Ayrıca kefir gibi bol probiyotik içeren yiyecekleri tüketerek bağırsak dengesini düzenlemeliyiz.Şimdi, alerji belirtilerini azaltabilmek için tüketebileceğimiz bir kaç tarif paylaşalım. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

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ANTİ ALERJİK MEYVE SALATASI

MALZEMELER

l Bir salkım siyah üzüm

l 2 kivi

l 1 ananas

l Bir yemek kaşığı dövülmüş keten tohumu

l 1 elma

l Bir yemek kaşığı bal

l Bir yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Elma, ananas ve kivileri isteğimize göre doğrayalım. Üzümleri tane tane ayıralım. Bütün meyveleri bir kaba alıp karıştıralım. Bal, zeytinyağı ve keten tohumunu hızlıca çırpıp üzerinde gezdirelim. Afiyet olsun.

SOĞANLAMA

MALZEMELER

l 5 kuru soğan

l 5 diş sarımsak

l Bir fincan zeytinyağı

l Bir fiske tuz

l 100 gram kıyma

(isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Soğanları ince ince doğrayalım. Sarımsakları doğrayalım. Ağzı kapalı bir tavada suyunu salıp tekrar çekene kadar kısık ateşte pişirelim. Ocaktan almadan önce zeytinyağı ve tuz ekleyelim. Bir kaç dakika daha pişirelim. Afiyet olsun.

*İstediğimiz takdirde, kavrulmuş kıyma, salça

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ekleyebiliriz.

MAYDANOZ SALATASI

MALZEMELER

l 1 bağ maydanoz

l Bir kuru soğan

l Bir limon

l 3-4 kırmızı erik

l Bir avuç ceviz

l Bir fincan zeytinyağı

l Tuz

YAPILIŞI

Maydanozları mümkünse plastik bir bıçakla doğrayalım.Kuru soğanı çok minik doğrayalım. Eriklerin çekirdeklerini alalım,doğrayalım. Limonun suyunu sıkıp kabuğunu rendeleyelim. Limon kabuğu, tuz, soğan, maydanoz ve erikleri karıştıralım. Üzerine zeytinyağı ve limon suyu gezdirelim. Cevizleri serpip servise alalım. Afiyet olsun.

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