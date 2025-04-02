Alerjisi olanlara 'polen' uyarısı: Çiçekli alanda bulunmayın pencere açmayın

Havaların ısınması ile doğada polen miktarı artarken, alerjik hastalıklar da kendini göstermeye başladı. Bahar aylarında sıkça görülen hapşırık, burun akıntısı ve nefes darlığı gibi şikayetler, alerjisi olan kişilerde yaşam kalitesini düşürebiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, havaların ısınmasıyla bahar alerjisi şikayetlerinin artış gösterdiğini belirterek, polen yoğunluğunun önümüzdeki dönemlerde daha da artacağını söyledi. Alerjik hastalıkların da tedavi edilebileceğini vurgulayarak uyarılarda bulunan Özlü, "Havalar ısındı, ağaçlar çiçeklenmeye ve tomurcuklanmaya başladı. Bu güzel havalar alerjiyi de beraberinde getiriyor. Pek çok kişide mevsimsel dediğimiz bahar alerjisi durum var. Bu çoğu zaman polenlere bağlıdır. Polenlerin yoğun olarak ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde polen yoğunluğu daha da artacak. Hastalarımızda hapşırık, burun akıntısı, kaşıntısı ve tıkanması, geniz akıntısı, boğazda gıcıklanma, gözlerde sulanma, nefes darlığı hırıltılı solunum şikayetleri ortaya çıkıyor" dedi.