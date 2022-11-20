Altın madalyalı helal lezzetler

Dünya gıda sektörü geliştikçe, çeşitler arttıkça insanların gıda konusundaki fikirleri de farklılaştı. 1990’larda renkli ambalajları, tatlar, kokular tercihi etkilerken, bugün artık “sağlıklı mı, organik mi, helal mi” diye düşünüp sorma gereği hissediyoruz. Bilinçli tüketici, bilinçli bir üretici demektir. Üreticiler de artık sağlıklı, organik ve helal gıdalara eskisinden çok daha fazla önem veriyorlar.

SAĞLIĞA EN UYGUN HELAL GIDA

5 yıldır İstanbul’da düzenlenen “Helal Gıda Zirvesi”, üreticiye İslami standartlarda ürün sunmak isteyen, İslami standartlarda ürünleri tanımak isteyen herkesi bir çatı altında tam da bu maksatla topluyor. Helal gıda nedir, nasıl üretilmelidir, neden önemlidir soruları cevabını tekrar tekrar buldukça, sektördeki üreticilerin dayanışması ve tüketici bilinci güçlendikçe daha sağlıklı bir dünya mümkün olacak. Aslında, “helal” demek, insan sağlığına en uygun olan demektir. Daha sağlıklı bir yaşam, daha iyi bir dünya her konuda helalin gözetilmesiyle mümkün olacak. Bu açıdan, sadece doğu toplumlarının değil, bütün dünyanın bu zirveye önem vermesi ve dünyanın en büyük sektörlerinden biri olan gıda sektörünün helal dairesinde şekillenmesi çok önemli. Bu yıl da İstanbul’da gerçekleşecek olan helal gıda zirvesi, 24-26 Kasım’da. Bilim insanlarının sunumlar yapacağı, yarışmaların gerçekleşeceği zirveyi ziyaret etmek, özellikle İstanbul’da olanlar açısından, gelecek hafta sonu için iyi bir fikir diye düşünüyorum. Bahsettiğim gibi zirvede bir de yarışma düzenleniyor. Türk mutfağı elbette bu yarışmada da eşsiz lezzetleriyle ödüller aldı. Geçen yıllarda Aksaray, Malatya gibi illerimizin mutfaklarından lezzetlerde aldığımız ödüllere bu yıl yenilerinin ekleneceğinden şüphemiz yok. Şimdiden şeflerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum ben de. Gelin, geçmiş yılların altın madalyalı helal lezzetlerinden birkaç tanesinin tarifini paylaşalım. Sağlıklı, mutlu bir pazar diliyorum.

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Aksaray tava

MALZEMELER:

500 gram kuşbaşı kuzu eti

1 yemek kaşığı kuyruk yağı

Bir fincan zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 domates

3 yeşil sivri biber

1 kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 fiske karabiber

1 fiske kimyon

YAPILIŞI:

Eti bir kızgın tavada kuyruk ve zeytinyağı ile birlikte iyice kavuralım.

Ayrı bir yerde biberleri çekirdeklerindne ayırıp doğrayalım.

Sarımsaklaır ikiye üçe bölelim.

Kavrulan ete sarımsak ve biberleri ilave edelim.

Domatesin kabuklaırnı soyup doğrayalım ve en son domatesi ilave edelim.

Tuz ve baharatları ekleyelim.

Yufka ekmek ile servise alalım.

Afiyet olsun.

Analı kızlı





MALZEMELER:

İç Harcı İçin

300 gram orta yağlı kıyma

2 adet orta büyüklükte kuru soğan

3 yemek kaşığı tereyağı

5-6 dal maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Dış Harcı İçin

500 gram yağsız iki kere çekilmiş kıyma

1 kg ince bulgur

Tirit İçin

500 gram kemikli et

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

Tirit Hazırlığı:

Eti yıkayıp kendi suyunu salıp tekrar çekene kadar pişirelim. Ardından kavuralım.

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Üzerine salçayı ekleyip bir az daha kavuralım.

Tuz ve sıcak su ilave ederek etler pişene kadar kaynatalım.

Dış Hazırlığı:

İnce bulgur, kıyma ve tuzu su ilave ederek iyice yoğuralım.

Bulgur ve kıyma hamur kıvamını alınca üzerini örterek 15 dakika dinlendirelim.

Yoğurulan hamurdan, iki ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım.

Elimizle yuvarlayarak, parmaklarımız yardımıyla yumurta kabuğu şeklini vererek mümkün olduğunca inceltelim.

Hazırladığımız içi, bir kaşık yardımıyla dolduralım ve ağzını hafifçe büzerek kapatalım.

İç harcı bitene kadar bu şekilde içli köfteler yapalım ve tüm içli köfteleri hafifçe ıslattığımız tepsiye dizelim.

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İç bittikten sonra kalan dış hamuru nohut büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayalım. Onları da ıslattığımız bir tabağa koyalım.

Ayrı bir yerde hazırladığımız et suyunun içindeki etleri didelim ve kemikleri sudan çıkartalım.

Et suyunu ocağa koyarak kaynatalım.

Kaynayan et suyuna, önce dolma köftelerini çok sıkı olmayacak şekilde atıp haşlayalım ve sudan çıkartalım.

İçli köfteler bitince, küçük köfteleri atıp haşlayalım ve kevgir yardımıyla sudan çıkartalım.

En son bütün köfteleri birlikte et suyuna atıp 10 dakika kaynatalım.

Baharatları ilave ederek servise alalım.

Afiyet olsun.

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