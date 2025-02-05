Anadolu Ajansı’ndan haber yarışması

Yarışmada, 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında ulusal basında yayımlanmış haberler değerlendirilecek. Üç kategoride sekiz ödülün verileceği yarışmanın başvuruları, 1-28 Şubat tarihleri arasında aahaberodulleri.com sitesinden yapılacak. Büyük Ödül kategorisinde “Yılın Haberi Ödülü, Mecra Ödülleri kategorisinde “En İyi Yazılı Basın Haberi Ödülü”, “En İyi Televizyon Haberi Ödülü”, “En İyi Yeni Medya Haberi Ödülü” ile Jüri Özel Ödülleri kategorisinde “TDK Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü”, “Halide Edip Kadın Gazeteciler Özel Ödülü”, “Vatandaş Gazeteciliği Özel Ödülü” ve “Medyada Yapay Zeka Kullanımı Özel Ödülü” verilecek.