Anadolu rock'ın babasına veda

Ülkemizde dinlenmeye başladığında büyük bir kitle edinemeyen Rock Müziği, Anadolu müzikleriyle harmanlayan birkaç sanatçı sayesinde tanındı ve çok sevildi. Bunların başında Erkin Koray geliyor. Bir süredir akciğer rahatsızlığı sebebiyle hastanede bulunan Anadolu Rock’ın kurucu babası Koray, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Müzik dünyamıza sayısız eser hediye eden Koray, birçok türküyü yeniden düzenleyip Rock ritimleriyle buluşturmuştu. Onun düzenlemeleri ile “Cemalım”, “Köprüden Geçti Gelin” gibi türküler, “Nihansın Dideden”, “Kıskanırım Seni Ben” gibi şarkılar çok sevildi. Anadolu Rock ve Hard Rock olarak isimlendirilen eserleriyle sadece Türkiye’de değil özellikle Avrupa’da büyük şöhrete kavuştu.





SAKIN EKMEK PARAM DEMEYİN

24 Haziran 2022 yılında doğum günü için sosyal medya hesabından, “81 yaşına girdin(!) diye uyardılar dostlar! Söylemeseler, 181 yaşına kadar yaşayacağım, haberim olmayacak. Sonra da hazırlıksız yakalanacağım” mesajını paylaşmıştı. Herkes gibi o da hazırlıksız yakalandı. Son derece popüler çalışmaları vardı, ancak hayatı ekonomik sıkıntılarla geçti. Telif hakları en çok ihlal edilen sanatçılardan olan Koray, son yıllarında da bununla uğraştı. Sosyal medyasından paylaştığı, “Bundan sonra ekibim koyduğunuz videoları rapor edecek. Bilginize sunarım! Sakın, ‘Ekmek param’ filan gibi saçma sapan savlarla gelmeyin. ‘Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?’ diye sorarım ben de o zaman!” ifadeleriyle bunu dile getirdi.

Yenilikçi, sentezci, deneyci bir müzik çizgisi olan Erkin Koray; sıra dışı şarkı sözleri, kendine özgü vokal biçimi, uzun saçları, özgün kıyafetleri ve daha birçok farklılığıyla dönemin Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’ndan (TRT) dışlanmış, eserlerinin neredeyse tamamı, yakın zamana kadar uygun görülmemişti. Kızını ‘resmi’ devlet okuluna göndermediği için onu anarşist bulanlar oldu. “Bunda başarılı oldum mu olmadım mı fazla bir iddiam yok, bir deneme yaptık” diye açıklamıştı bunu.





ERDOĞAN’IN SEÇİM ŞARKISI

1994 seçimlerinde “Fesuphanallah” şarkısı, Recep Tayyip Erdoğan efsanesinin başlamasına kapı araladı. Refah Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erdoğan’a uyarlanan şarkı, sanatçı Ömer Çelik tarafından okunarak, 1994 seçim kampanyasında en çarpıcı ikna aracı oldu. Sözleri şu şekilde değiştirildi: “Dertleri bitmez İstanbul’un bıktım illallah. Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah. Böyle gelmiş böyle gitmez, gitmez inşallah. Yok mu çaresi dostlar, Var! Recep Tayyip Erdoğan! ”

Türk Rock Müziği’nde çok sayıda yeni kuşak gruba ilham kaynağı olan Erkin Koray, 1960’ların sonuna doğru, bağlamanın sesini müzik yapılan mekânlarda daha çok duyurmak ve Rock Müziği’nde de kullanabilmek için elektro bağlamayı icat etti. Bir ay kadar önce duyurduğu yeni albümü ise sevenleriyle buluşmayı bekliyor.





MÜZİK DOLU BİR HAYAT

Çocuk yaşlarda müzik eğitimine başlayan ünlü sanatçının ilk öğretmeni, müzik eğitmenliği yapan annesi Vecihe Koray’dı. 1950’li yıllarda arkadaşlarıyla beraber “Erkin Koray ve Ritimcileri” grubunu kuran sanatçı, 1960’lı yıllarda amatör olarak müzik çalışmalarını sürdürdü. Askerden sonra gittiği Almanya’da “The Hiccups” isimli grupta 2,5 yıl gitarist olarak yer aldı. “Kızları da Alın Askere” şarkısı sanatçının Türkiye çapında tanınmasını sağladı. 1971’de Fransa’da Beatles’ın efsanevi solisti John Lennon’la tanışması bir dönüm noktası oldu ama Lennon ona Avrupa’da kalmayı teklif etse de Koray bu teklifi kabul etmedi. Solo çalışmaları kapsamında 1973’ten 1999’a kadar 15 albüm piyasaya süren usta sanatçının son albümü, 1999 yılında yayımlanan “Devlerin Nefesi” oldu.



