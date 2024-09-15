Anne eliyle lezzetli ve sağlık dolu tarifler

Çocuklarımız uzun bir tatilden sonra zorlu bir tempoyla okula başladı. Bütün bir yıl boyunca sabah erken saatlerde kalkıp, gün boyu dinç bir zihinle öğrenecekler. Bu arada toplu yaşamanın kurallarını içselleştirip, sosyalleşecekler. Yedikleri, içtikleri zihin ve beden sağlıkları için olduğu kadar, ruh sağlıkları için de önemli. Ultra işlenmiş, paketlenmiş gıdaların kantinlerde satışı yasak olsa da çocuklarımız, birbirlerinden de etkilenerek okula yakın kafelerde veya marketlerden satın alarak sağlıksız gıdaları tüketebiliyorlar.

Yapılan bilimsel araştırmalar bu işlenmiş gıdaların kanser kadar, ruh ve sinir hastalıklarına yakalanma oranını artırdığını da gösteriyor. Boylarının uzadığı, hormonlarının aktive olduğu, fiziksel değişim gösterdikleri ve çokça sınava girdikleri bir çağda, spor yapmaları ve doğru beslenmeleri hayati önem taşıyor. Bugünlerde beden ve ruhlarına yaptıkları yatırım, gelecekte sağlıklı ve bereketli bir ömrün teminatı olacak. Bu yüzden, okula gitmeleri kadar, okulda öğrenebilmeleri ve sağlıklı büyüyebilmeleri de önemli. Eğer kahvaltı alışkanlığı kazanmamışsa, öğünleri de okulda geçiyorsa, simit alması için harçlık vermek yerine, çantasına mutlaka anne işi ev yapımı sağlıklı bir gıda koymalıyız. Beyin hücrelerinin temel yapı maddelerinden biri yağdır. Dolayısıyla organik yağlarla hazırlanmış protein, vitamin ve mineral içeren gıdalar, çocuğumuzun gelişiminde sihirli değnek etkisi yapacaktır. Peki bunu nasıl bilebiliriz? Bu sorunun tek ve basit bir cevabı var: organik besin. Bütün yaratılmış gıdaların çeşitlerinden dengeli ve düzenli yemek. Sebze, et, kurubaklagil, süt ürünleri, yağlı tohumlar, yumurta ve meyveler ve mutlaka su. Söylemeden de geçemeyeceğim, lütfen çocuklarımızı ikaz edelim, kimseden bir yiyecek almasınlar, ikram da olsa yemesinler, hatta kendi açmadıkları suyu bile içmesinler. Bugün, çocuklarımız için beslenme çantalarında lezzetli atıştırmalıklar hazırlayalım. Allah hepsini esirgesin ve sağlıklı, başarılı bir eğitim öğretim yılı nasip etsin. İyi pazarlar.