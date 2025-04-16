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Sırrı Süreyya Önder aort damarı yırtıldı: Aort damarı nedir? Görevi yırtılma belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Sırrı Süreyya Önder aort damarı yırtıldı: Aort damarı nedir? Görevi yırtılma belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:4416/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sırrı Süreyya Önder'in aort damarı yırtıldı.
Sırrı Süreyya Önder'in aort damarı yırtıldı.

Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirmesiyle gündeme gelin aort damarı yırtılmasının ne anlama geldiği de merak edilir oldu. Peki aort damarı nedir? Neden yırtılır? Belirtileri nelerdir? İşte aort damarının hayati görevi ve yırtılma riski hakkında bilinmesi gerekenler...

Dün gece geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yapılan kontrollerde aort damarında yırtılma tespit edildi.


Durumu ciddiyetini koruyan Önder, kaldırıldığı hastanede acilen ameliyata alındı. 23:30’da başlayan ve yaklaşık 10 saat süren operasyon, sabah saat 10:00 civarında tamamlandı.


Yetkililerden Önder’in sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ameliyatın başarıyla sonuçlandığı öğrenildi.


  • Önder'in sağlık durumu merak edilirken aort damarı yırtılması ne anlama geliyor sorusu da gündeme geldi.

Aort damarı yırtılması, tıpta genellikle "aort diseksiyonu" veya "aort rüptürü" olarak adlandırılan hayati tehlike oluşturan bir durumdur.


Aort nedir?


Aort, kalpten çıkan ve vücuda oksijenli kanı taşıyan en büyük atardamardır. Bu damar göğüs ve karın bölgesinden geçerek dallanır.


Aort yırtılması ne demek?


Aort diseksiyonu: Aort duvarının iç tabakası yırtılır ve kan bu yırtıktan girerek damar duvarı içinde bir yol oluşturur. Bu, damar duvarını zayıflatır ve patlamasına neden olabilir.


Aort rüptürü: Aort damarının tamamen yırtılmasıdır. Bu durumda kan, damar dışına sızar ve ciddi iç kanamaya yol açar. Çok hızlı müdahale edilmezse ölümle sonuçlanabilir.


Belirtileri nedir?


Göğüs, sırt veya karında ani ve şiddetli ağrı (çoğu zaman “bıçak saplanır gibi” tarif edilir)

Nefes darlığı

Bayılma

Nabız veya tansiyonda ani değişiklikler

Nedenleri neler?


Yüksek tansiyon (hipertansiyon)


Damar sertliği (ateroskleroz)


Genetik bağ dokusu hastalıkları (örneğin Marfan sendromu)


Travma (şiddetli kaza vb.)


Aort anevrizması (damarın zamanla genişlemesi)


Tedavisi


Acil cerrahi genellikle gereklidir (özellikle rüptür durumunda).


Hafif vakalarda, ilaç tedavisi ve izlem de gerekebilir ama bu doktorun kararına bağlıdır.


Eğer bu konuda bir vaka, haber ya da özel bir bağlamla ilgili soruyorsan, ona göre detaylandırabilirim.




#Sırrı Süreyya Önder
#Aort yırtılması
#Sağlık
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