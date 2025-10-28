Yeni Şafak
Arıtmasız atık su ‘özel hayat’ ihlali

Arıtmasız atık su 'özel hayat' ihlali

Oğuzhan Ürüşan
04:0028/10/2025, Salı
G: 28/10/2025, Salı
Kars’ta kanalizasyon ve mezbaha atıklarının arıtılmadan Kars Çayı’na bırakılması nedeniyle açılan davada Anayasa Mahkemesi, özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Susuz ilçesi Porsuklu köyünde yaşayan Bekir Erdağöz, 2007’de belediyeden temiz su ve kirliliğin önlenmesini istedi fakat sonuç alamayınca dava açtı. Mahkeme kirliliğin durdurulmasına karar verse uygulama gecikti. Bu süreçte Erdağöz yaşamını yitirince dosyayı çocukları sürdürdü. Aile, arıtılmamış atıklar nedeniyle hastalıkların arttığını belirterek manevi tazminat talep etti. Erzurum 1. İdare Mahkemesi talebi reddetti; AYM, davanın taraf ve konusunun farklı olduğunu vurgulayarak özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine hükmetti.



#Su Arıtma
#Toplum
#Hayat
#Hukuk
