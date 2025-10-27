İstanbul’un ışığı karelere yansıdı

Koray Akten yönetimindeki proje sergisi, 16 amatör fotoğrafçının çalışmalarından oluşuyor. 13 Kasım’a kadar ziyarete açık olan sergiyle ilgili Yeni Şafak’a konuşan Akten, “Her sene insanların hem teknik hem de hikâye anlatıcılığını geliştirebilecekleri farklı konular bulmaya çalışıyorum. Bu yıl da ‘İstanbul’un Işığı’ konusunu ele aldım. Fotoğraflarda mutlaka İstanbul’un bir izi olması için çalıştık. Bir cami, köprü, boğaz, metro veya vapur olsun, ama ışık da başrolde olsun istedim” ifadelerini kullandı.