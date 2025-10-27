İstanbul’un ışığı karelere yansıdı

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği’nin (İFSAK) düzenlediği “İstanbul’un Işığı Sergisi” derneğin Taksim’deki mekânında açıldı.
Koray Akten yönetimindeki proje sergisi, 16 amatör fotoğrafçının çalışmalarından oluşuyor. 13 Kasım’a kadar ziyarete açık olan sergiyle ilgili Yeni Şafak’a konuşan Akten, “Her sene insanların hem teknik hem de hikâye anlatıcılığını geliştirebilecekleri farklı konular bulmaya çalışıyorum. Bu yıl da ‘İstanbul’un Işığı’ konusunu ele aldım. Fotoğraflarda mutlaka İstanbul’un bir izi olması için çalıştık. Bir cami, köprü, boğaz, metro veya vapur olsun, ama ışık da başrolde olsun istedim” ifadelerini kullandı.
İSTANBUL’DA 15 FOTOĞRAF ROTAM VAR
Mart ayında birinci grupla bu projeye başlayıp yola çıktığını aktaran Akten, “Her ay bir gezi yaptık. Ben onlara tekniklerini anlatırken değişik rotalar da gösterdim. İstanbul’da 15’e yakın fotoğraf rotam var. Oralarda dolaşıyoruz. Sonra, fotoğrafçılar oralara tek başına gidiyor ya da istedikleri yerlerde tekrar dolaşıyorlar. Fotoğraf üretiyor, çekiyor, konsepte uygun olanları bana gönderiyorlar. Ben onları yazılı olarak veya sözlü olarak eleştiriyorum. İyi fotoğrafları havuzda biriktiriyoruz. En iyilerini seçip bu şekilde 40-50 fotoğraflık bir sergi hazırlıyoruz” dedi.